Колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін заявив про напружену ситуацію з коронавірусом на окупованому півострові. За його словами, жителі Криму не мають доступу до ефективних ліків.

Водночас до виникнення непростої ситуації з COVID-19 у Криму причетні російські туристи. Про це Бабін розповів в ефірі "Апостроф TV".

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За його словами, на окупованих територіях спостерігається ситуація імпортозаміщення та регулювання медичних препаратів законодавством РФ, а загалом "митна" політика Росії забороняє ввозити ліки з материкової України.

Окрім цього, окупаційна влада Криму ще й не дбає про належний санітарно-епідеміологічний стан на півострові в період пандемії.

Це паради, навчання, "побєдобєсіє", яке у них тривало з квітня по липень. Також на ситуацію з коронавірусом впливає штучно організований у Криму курортний сезон. Бо ніхто не скасовував всі ці заходи для росіян, які незаконно приїжджали в Крим, а це – мільйони людей і, звичайно, в умовах пандемії становили величезні ризики для місцевого населення,

– уточнив Бабін.

На думку колишнього представника президента у Криму, катастрофічною є ситуація саме з медперсоналом. Його просто не вистачає, аби лікувати хворих з COVID-19.

"Я не хочу сказати, що в інших країнах ситуація набагато краща, ніж в Криму. Але є специфічні фактори, які, зокрема, зводяться до того, що так звана "медична реформа" окупантів, яка в Криму триває з 2014 року до цього дня, серед іншого, призвела до катастрофічної нестачі медперсоналу. Тому в Криму сьогодні, як не дивно, медперсоналу менше, ніж в лікарнях на підконтрольній території", – додав Бабін.

Що відомо про ситуацію з COVID-19 у Криму: