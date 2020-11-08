Наразі точної дати, коли українська та іранська сторона обговорять катастрофу, немає. У МЗС України кажуть, що усе залежатиме від тієї інформації, яку надасть Києву Тегеран.

Інформація від Ірану не надходила до МЗС

Також впливає на дату зустрічі і ситуація з коронавірусом. Про це повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін "Радіо Свободі".

До теми Україна вимагає від Ірану надати всю інформацію про авіакатастрофу МАУ

Якщо ми побачимо, що поки що немає про що говорити, то, мабуть, є більш доцільним почекати, поки всі сторони виконають дані ними зобов'язання. Переговорний процес, який ми проводимо з іранською стороною, не торкається жодним чином технічного розслідування,

– зазначив Єнін.

Українська сторона активно бере участь у розслідуванні трагедії. Так, 6 листопада представник України виступив на засіданні Ради IKAO – Міжнародної організації цивільної авіації.

У МЗС наголосили, що наразі інформація, яку пообіцяв надати Іран, ані до Міністерства закордонних справ, ані до Офісу генерального прокурора з іранської сторони не надходила.

Зверніть увагу! Тегеран досі не надав технічний звіт іншим потерпілим сторонам щодо авіакатастрофи. Це має відбутись протягом року. Міжнародна організація цивільної авіації закликала Іран пришвидшити цей процес. У Тегерані кажуть – справа лише за перекладом.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу