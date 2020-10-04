Канада має намір сформувати власну групу судово-медичних експертів. Займатимуться фахівці вивченням доказів і інформації про збиття українського літака МАУ біля іранської столиці Тегерану. Інцидент трапився в січні 2020 року.

Канада перевірить достовірність експертизи збиття літака МАУ

Про це повідомило МЗС Канади на запит інформаційної агенції The Associated Press. За інформацією міністерства, команда збере, систематизує та проаналізує всю доступну інформацію, докази та розвідувальні дані про катастрофу, а також проконсультує уряд Канади щодо достовірності цієї інформації.

Важливо Іран оприлюднив дані чорних скриньок зі збитого літака МАУ: що відбувалося в останні секунди

Це ще один крок до розкриття правди, притягнення іранського режиму до відповідальності та пошуку справедливості для сімей жертв. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб домогтися справедливості,

– мовиться в заяві.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу