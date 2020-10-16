Лідери країн Євросоюзу закликали Російську Федерацію продовжити переговори щодо авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 на Донбасі. Йдеться про тристоронні консультації з Австралією і Нідерландами.

Про це йдеться у висновках за підсумками саміту лідерів ЄС, водночас там запевнили, що Євросоюз готовий направляти всі зусилля для встановлення правди та визначення відповідальності.

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"Через 6 років після трагічного інциденту 298 жертв і їх близькі заслуговують звершення правосуддя", – написали у документі.

Що цьому передувало

У МЗС Росії напередодні запевнили, що не бачать сенсу у продовженні консультацій. За їх словами, Гаага подала міждержавну скаргу проти Росії до ЄСПЛ, не чекаючи на підсумки консультацій. Такі дії назвали "недружніми", а тому Росія і відмовилась брати участь надалі у консультаціях.

"Нідерланди з першого дня дотримувалися єдиної версії події. Звичайно, що розслідування вийшли упередженими, поверхневими й політизованими", – сказали тоді у МЗС Росії.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таке рішення Росії "промовистим свідченням страху". За словами Кулеби, Україна натомість завжди була відкритою до співпраці. Вона надавала всю необхідну інформацію у цій справі.



Що відомо про авіакатастрофу Boeing MH17 / Інфографіка 24 каналу