У Франції розпочали будівництво перших двох патрульних катерів для морської охорони Державної прикордонної служби України. Всього українські прикордонники мають отримати 20 таких катерів.

Корпус першого катера вже готовий на 50%, другого – на 30%. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Цікаво Рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт": що він змінить

Керівництво ДПСУ провело зустріч, на якій представники французької компанії відзвітували про будівництво перших катерів FPB98MKI.

Як пояснили в прикордонному відомстві, ця зустріч має допомогти українським прикордонникам і французьким суднобудівникам якісно комунікувати для ефективного виконання контракту з будівництва 20 катерів.

Планується, що вже на початку весни 2021 року група експертів відбуде у французьке місто Ле-Сабль-д'Олон для забезпечення постійного зворотного зв'язку й безперервності процесу будівництва.



У Франції будують перші катери для українських прикордонників / Фото ДПСУ

Детальніше про катери FPB98MKI:

Їхнім будівництвом займається французька компанія ОСЕА. Вони спроможні розганяти швидкість до 30 – 32 вузлів при дальності плавання 1200 морських миль.

Всього українські прикордонники за 3 роки отримають 20 таких одиниць. З них 15 збудують у Франції, а ще 5 – в Україні за французькими технологіями. Партнером французька компанія обрала український "Нібулон".

Після будівництва ці катери розмістять у 5 містах постійної дислокації морської охорони ДПСУ:

Одеса – Чорне море,

Ізмаїл (Одеська область) – ріка Дунай, Чорне море,

Кілія (Одеська область) – ріка Дунай, Чорне море,

Бердянськ (Запорізька область) – Азовське море,

Маріуполь (Донецька область) – Азовське море.



У Франції будують перші катери для українських прикордонників / Фото ДПСУ