Одеська підприємниця Катерина Яблонська готова відмовитися від госпіталізації з COVID-19, щоб врятувати свій бізнес від карантину. Перший локдаун залишив жінці великі борги, а другого – маленька приватна пекарня просто не переживе.

Бізнесвумен заявила, що навесні вона з дітьми готувала вдома десерт "Пташине молоко" та розвозила його по замовниках. Робота займала щонайменше 16 годин щодня. Про це Яблонська написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Однак ці зусилля не врятували підприємницю від боргів. Зароблених грошей не вистачало навіть на сплату комунальних послуг та виплату зарплати працівникам кондитерської. Водночас Яблонська заявила, що не звільнила за час карантину жодного члена своєї команди.

Я готова зіграти у рулетку і померти від COVID-19, аніж на 100% поховати живцем свій бізнес! Хто боїться або в групі ризику – нехай сидять на самоізоляції, а такі самогубці, як я, як я під свій страх і ризик нехай працюють! Я готова підписати відмову від медичної допомоги, щоб не займати чиєсь місце, але дайте мені і моїй команді працювати,

– заявила Яблонська.

Підприємиця запропонувала владі виплачувати українцям матеріальну допомогу, якої вистачить хоча б на продукти.

"Я вірю у карму, народ вам це не пробачить", – підсумувала Яблонська.

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