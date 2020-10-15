Рада Національного банку України завтра, 16 жовтня, може розглянути питання про звільнення Катерини Рожкової. Вона є першим заступником голови НБУ.

Про це повідомили у видання LB.ua. Вони посилаються на власні джерела та наголосили, що йтиметься лише про звільнення Рожкової.

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Позачергове засідання Ради НБУ пройде вже 16 жовтня. В новому інтерв'ю Liga.net Рожкова зазначив: не знає, що там обговорюватимуть.

Член Ради Віктор Козюк раніше зазначив в коментарі агентству Інтерфакс-Україна, що згідно з порядком денним, планують розглянути питання про аудиторську фірму та організаційні питання. І додав, що Рада Нацбанку ще не отримувала подання від голови відомства про припинення повноважень його заступників.

Член Ради Василь Горбаль зазначав, що офіційної інформації про можливі кадрові питання у нього немає.

Те, чи хочуть звільнити заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба поки невідомо.

Довідка. Катерина Рожкова стала першою заступницею глави НБУ у червні 2018. До цього була заступницею голови Нацбанку.

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