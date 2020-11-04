4 листопада 2018 року не стало Катерини Гандзюк. Вона померла у Києві у муках - у жінки, яка стала жертвою замовного нападу, не витримало серце. Смерть активістки для шоком для суспільства та вироком корумпованій системі української влади. Щоправда, офіційно він ще не оголошений, адже у політиці продовжує діяти кругова порука.

Вранці 1 серпня 2018 у Херсоні стався напад на Катерину Гандзюк. Жінку облили сірчаною кислотою – вона отримала опіки 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Також Гандзюк отримала опік лівого ока. У цей трагічний день 24 канал розповідає про видатну українку та нагадує, що у справі про її вбивство ще не поставлено крапку.

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Померла Катя Гандзюк:

Як померла Гандзюк

Напад на відому активістку спочатку місцеві херсонські силовики намагалися зам'яти. Справу оформили як “хуліганство” й не дуже поспішали шукати справжніх винуватців, натомість злочин хотіли “повісити” на невинного Миколу Новікова, з якого за міліцейським звичаєм хотіли зробити “цапа-відбувайла”. Лише після суспільного резонансу та акцій протесту поліція перекваліфікувала кримінальну справу й почала шукати нападників.

Доволі швидко з'ясувалось, що до замаху на Катерину Гандзюк причетні місцеві впливові чиновники зі зв'язками в Києві. Незабаром з'явились імена виконавців злочину та його замовників. Вже за кілька тижнів виконавці – Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Микита Грабчук та В'ячеслав Вишневський – опинились на лаві підсудний. Вони погодились співпрацювати зі слідством та дали покази щодо організаторів і замовників. Ними виявились представник партії “Батьківщина” голова Херсонської облради Владислав Мангер, місцевий мафіозі Олексій Левін (Москаленко) з посвідкою помічника депутата від Радикальної партії Ляшка, а також помічник і довірена особа народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Мангер, за версією слідства, був замовником, а Павловський та Левін – безпосередніми організаторами.

Ігор Павловський на лаві підсудних / Фото 24 каналу

Родина Гандзюк називає інших винуватців – представники політсили Петра Порошенка. Це тогочасний губернатор Херсонської області Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук. Втім, вони уникли офіційних звинувачень.

Чому справу "зливали"

Притягнути названих на суді осіб до відповідальності виявилось непросто – Левіну дали втекти з України, справу Мангера почали затягувати та розвалювать. Так само й з третім фігурантом. Роль Павловського кілька разів переглядали й навіть випустили на волю з СІЗО - "за станом здоров'я".

4 листопада 2018 Катерина Гандзюк померла – не витримало серце, у жінки, що була скалічена кислотою, відірвався тромб.

Суд над Мангером триває / Фото Укрінформ

Новий шанс на справедливість

Зі зміною керівництва держави справу про вбивство Катерини Гандзюк реанімували – завдяки Інтерполу було знайдено та екстрадовано з Болгарії до України Олексія Левіна, був знову заарештований Ігор Павловський – він частково визнав свою вину й в жовтні 2020 отримав 2 роки, але з випробувальним строком в 1 рік (як правило, таке відтермінування свідчить про те, що у в’язниці залишиться порожнє місце). Про те, що раніше саме Павловський вважався чи не головним організатором злочину та посередником з Мангером – було забуто.

Павловський дав свідчення проти Мангера, чим і "вибив" собі волю. Нині йде суд над Мангером і Левіним – їм обом загрожує до 12 років ув'язнення. Обидва – наразі перебувають у СІЗО в Києві. Втім, вироку по цій справі досі нема, а це означає, що вбивці Каті досі не покарані.

Євген Рищук після звільнення з Обласної адміністрації не залишає політику / Фото "Мост"

Євген Рищук продовжує політичну кар'єру й перемагає на виборах голови Олешківської ОТГ, а пан Гордєєв є одним з лідерів херсонського осередку "УДАРу".

Хто така Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк була відомою активісткою та журналісткою, засновницею видання "Мост", її статті та дописи у соцмережах мали завжди великий резонанс, вона активно викривала корупцію у Херсоні та області, не мовчала про намагання антиукраїнських сил взяти реванш. Вона перейшла дорогу багатьом – від місцевого осередку промосковського руху Віктора Медведчука до впливових бізнесменів і керівництва міста та області, що під прикриттям, а подекуди з благословіння вже нової влади, не бажали казати “остаточне прощавай” схемам і корупції.