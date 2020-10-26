Без ПЛР-тесту – заборонено: в Казахстані нові правила авіаперевезень
У Казахстані заборонили авіакомпаніям посадку пасажирів, які не мають довідок про результат ПЛР-тесту на COVID-19. Таке нововведення прем'єр-міністр Казахстану Аскар Мамін доручив Міністерству індустрії й інфраструктурного розвитку.
Він також заявив, що є й інші проблеми в країні щодо пандемії, які необхідно вдосконалити. Про це повідомили у пресслужбі Маміна.
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"Доручено заборонити авіакомпаніям, які здійснюють міжнародні авіаперевезення, посадку пасажирів без довідок про результати ПЛР-тестів", – написали на сайті прем'єр-міністра.
Глава уряду також наголосив, що у країні необхідно прискорити поставку рентген-апаратів та пересувних медичних комплексів. Також МОЗ Казахстану доручили забезпечити жорсткий контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог у пунктах пропуску. Також прем'єр висловив думку, що за тиждень влада має вплинути на зниження цін на засоби індивідуального захисту.
Коронавірус у Казахстані: коротко
- Кількість випадків захворювань на COVID-19 станом на 26 жовтня 2020 року досягла 110 542. З них 1796 – летальні. Водночас одужали вже 105 675 осіб.
- Казахстанську вакцину проти коронавірусу допустили до клінічних випробувань. Відомо, що ВООЗ включила цю вакцину до відповідного списку.