У Казахстані заборонили авіакомпаніям посадку пасажирів, які не мають довідок про результат ПЛР-тесту на COVID-19. Таке нововведення прем'єр-міністр Казахстану Аскар Мамін доручив Міністерству індустрії й інфраструктурного розвитку.

Він також заявив, що є й інші проблеми в країні щодо пандемії, які необхідно вдосконалити. Про це повідомили у пресслужбі Маміна.

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"Доручено заборонити авіакомпаніям, які здійснюють міжнародні авіаперевезення, посадку пасажирів без довідок про результати ПЛР-тестів", – написали на сайті прем'єр-міністра.

Глава уряду також наголосив, що у країні необхідно прискорити поставку рентген-апаратів та пересувних медичних комплексів. Також МОЗ Казахстану доручили забезпечити жорсткий контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог у пунктах пропуску. Також прем'єр висловив думку, що за тиждень влада має вплинути на зниження цін на засоби індивідуального захисту.

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