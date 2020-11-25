Мер Львова Андрій Садовий, заявив що в Україні бракує комунікації уряду та місцевої влади. Крім того, на протидію коронавірусу Кабінет Міністрів виділив місту лише 30 мільйонів гривень. Водночас Львів сплатив державі 591 мільйон реверсної дотації.

Що сказав Садовий

В Україні є два автономні процеси: місто відповідає за життєдіяльність громади, а уряд займається державною політикою. Мерам міст бракує підтримки від уряду. Про це в інтерв'ю LB розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Я скільки працюю міським головою, то не пам’ятаю жодного випадку, щоб мені хтось із Києва передзвонив і спитав: Андрію Івановичу, може, чимось помогти? Жодного разу. Мусиш сам дзвонити, просити, переконувати,

– сказав Садовий.

За його словами, у 2020 році Львів недоотримає орієнтовно мільярд гривень запланованих податків у бюджеті. При цьому місто сплачує 591 мільйон гривень реверсної дотації, хоч не має права це робити.

"Я кажу Шмигалю: "Це ж нечесно". Він говорить: "Щоб ми не забирали, потрібен закон, а Верховна Рада його не ухвалить. Тому що в Україні складна фінансова ситуація і нам ваші гроші потрібні". Так ви просто мене обкрадаєте!" – обурився мер Львова.

Садовий про гроші на боротьбу з коронавірусом

На заходи з протидії коронавірусу Львів виділив 248 мільйонів гривень, місцевий бізнес – 80 мільйонів, а держава – лише 30 мільйонів. "Оце є баланс", – підкреслив Садовий.

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Він також додав, що на початку пандемії у Львові почали доплачувати медикам по 10 тисяч гривень. Ці кошти уряд обіцяв компенсувати, однак так і не зробив цього.

Відсутність комунікації з Києвом

За словами Садового, минулого тижня прем'єр-міністр провів 2 великі наради з мерами міст. Це сталося вперше за кілька місяців.

Я пам’ятаю, за часів усіх президентів – чи Ющенка, чи Януковича, чи того ж самого Порошенка – регулярно проводили ради регіонального розвитку. Збирали мерів обласних міст, можна було виступити, підняти якісь питання, проговорити. А тут вакуум. Не може бути такого в країні,

– наголосив мер Львова.

Він зауважив, що на початку пандемії проводили селекторні наради під головуванням президента та прем’єра. Однак останнім часом їх не було.