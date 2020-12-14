Білий дім підтвердив, що казначейство США атакували хакери, підтримувані урядом однієї з іноземних держав. Але що саме це за країна – не сказали, хоч раніше у ЗМІ називали Росію.

13 грудня ЗМІ звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа, аби та підтвердила або спростувала інформацію про хакерську атаку на казначейство США. Про це розповіли у CNBC – журналісти каналу отримали відповідь.

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Білий дім визнав, що недільне (13 грудня) повідомлення про кібератаку на міністерство фінансів США та частково на міністерство торгівлі – правдиве.

Уряд Сполучених Штатів знає про це. Ми робимо все необхідне для виявлення та виправлення будь-яких можливих проблем, пов'язаних із цією ситуацією,

– сказав речник Білого дому з питань безпеки Джон Ульйот.

Про ймовірну хакерську атаку найперше повідомили у Reuters. Там, однак, вказували, що кібернапади провели через недоліки у Microsoft Office 365, а причетна до цих нападів передусім, найімовірніше, Росія.

З групою хакерів, яка працює на службу російської зовнішньої розвідки, пов'язало кібернапад на казначейство США і видання Washington Post.

Та насправді невідомо достеменно, як справедливо зауважили у The Guardian:

Яка саме держава причетна до нападів.

До якої саме інформації отримали доступ хакери.

І чи дійсно зловмисники використали продукцію Microsoft (у компанії цю інформацію не коментували).

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