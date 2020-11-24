КДБ Білорусі розібрався зі справою конкурента Лукашенка: у чому звинувачують Віктора Бабарика
КДБ Білорусі завершив попереднє розслідування справи Белгазпромбанку. Обвинувачення висунули керівникам фінустанови, серед них – і колишній потенційний суперник Лукащенка на виборах – Віктор Бабарико.
Що інкримінують Віктору Бабарику
У КДБ вважають, що саме Бабарико організував та очолив злочинну групу. Про це інформує портал TUT.by.
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Опозиційного політика та колишнього керівника Белгазпромбанку звинувачують у підкупах у особливо великих розмірах, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, теж – у особливо великому розмірі.
Кому ще висунули звинувачення:
- Заступникам голови правління банку: Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу;
- колишньому першому заступнику голови правління Олексію Задойку;
- заступнику голови правління Сергію Добролету.
Їм інкримінують хабарництво в особливо великих розмірах. Наразі справу вивчають обвинувачені та сторони захисту.
Що відомо про справу Віктора Бабарика
- Опозиціонер Віктор Бабарико планував балотуватись на президентських виборах у Білорусі 9 серпня. Його вважали найбільш серйозним конкурентом Лукашенка.
- Проте зареєструватись на вибори політик не міг, адже порушили справу проти нього щодо Белгазпромбанку.
- Цей банк Бабарико очолював з 2000 року. Пропрацював тут до травня 2020 року.
- У червні Бабарика та його сина заарештували.
- У липні політику висунули нові звинувачення – у хабарництві.
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