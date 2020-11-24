КДБ Білорусі завершив попереднє розслідування справи Белгазпромбанку. Обвинувачення висунули керівникам фінустанови, серед них – і колишній потенційний суперник Лукащенка на виборах – Віктор Бабарико.

Що інкримінують Віктору Бабарику

У КДБ вважають, що саме Бабарико організував та очолив злочинну групу. Про це інформує портал TUT.by.

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Опозиційного політика та колишнього керівника Белгазпромбанку звинувачують у підкупах у особливо великих розмірах, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, теж – у особливо великому розмірі.

Кому ще висунули звинувачення:

Заступникам голови правління банку: Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу;

колишньому першому заступнику голови правління Олексію Задойку;

заступнику голови правління Сергію Добролету.

Їм інкримінують хабарництво в особливо великих розмірах. Наразі справу вивчають обвинувачені та сторони захисту.

Цікаво! Усі фігуранти справи визнали свою вину, окрім Бабарика. Він усі звинувачення категорично відкидає.

Що відомо про справу Віктора Бабарика

Опозиціонер Віктор Бабарико планував балотуватись на президентських виборах у Білорусі 9 серпня. Його вважали найбільш серйозним конкурентом Лукашенка.

Проте зареєструватись на вибори політик не міг, адже порушили справу проти нього щодо Белгазпромбанку.

Цей банк Бабарико очолював з 2000 року. Пропрацював тут до травня 2020 року.

У червні Бабарика та його сина заарештували.

У липні політику висунули нові звинувачення – у хабарництві.

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