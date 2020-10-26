У Комітеті держбезпеки Білорусі заявили, що поведінку громадян під час протестів потрібно розглядати як тероризм. Діям причетних до мітингів осіб дадуть відповідну правову оцінку.

Про це повідомив начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек. За його словами, в Білорусі почастішали випадки екстремістських проявів з боку протестно налаштованих осіб.

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Згідно з повідомленням Бичека, 25 жовтня під час несанкціонованої акції в Мінську радикально налаштовані громадяни здійснили спробу захоплення будівлі Центрального РУВС.

Після припинення протиправних дій агресивно налаштовані громадяни попрямували в спальні райони міста, де продовжили грубо порушувати громадський порядок, поставивши під загрозу безпеку і спокій людей,

– йдеться в повідомленні начальника відділу КДБ.

Дестабілізація ситуації

Також він наголосив, що всі провокації і дії протестувальників організовані злочинними групами, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Білорусі.

"Дії, які поєднані із вчиненням вибухів, підпалів та діянь, що створюють небезпеку загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень з метою впливу на прийняття рішень органами влади чи перешкоджання політичній діяльності – кваліфікуються як акт тероризму", – додав Бичек.

Детальніше про протести та ситуацію, яка відбувається у Білорусі – читайте тут.