Згідно з рішенням уряду, поліцейські зможуть замінити кийки електрошокерами. Для того, аби перевірити роботу цієї зброї, керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував дію електрошокера Taser на собі.

Нелетальна зброя є медично сертифікованою. Про це розповів очільник МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у твітері.

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"Зброя знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно", – запевнив Аваков.

Жуков перед тим, як пройти експеримент, зазначив, що Taser використовують поліцейські в понад сотні країнах світу. Шокер схвалило і МОЗ України.

Як все відбувалось

Керівнику патрульної поліції вистрілили у спину 2 "гарпунами-електродами". Внаслідок цього Жуков відчув судоми по всьому тілу. Спочатку він не міг поворухнутись, а вже через кілька секунд знову встав на ноги.

Це було неприємно, але я цілий та здоровий. Мої м'язи максимально скоротились, але я весь час був притомний та міг вільно дихати,

– розповів Жуков.

Він додав, що після шокера людина почуває себе, як після виснажливого тренування, а тому точно не готова вступати у бійку.

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