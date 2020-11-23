Керівник патрульної поліції відчув на собі дію електрошокера: вражаюче відео
Згідно з рішенням уряду, поліцейські зможуть замінити кийки електрошокерами. Для того, аби перевірити роботу цієї зброї, керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував дію електрошокера Taser на собі.
Нелетальна зброя є медично сертифікованою. Про це розповів очільник МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у твітері.
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"Зброя знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно", – запевнив Аваков.
Жуков перед тим, як пройти експеримент, зазначив, що Taser використовують поліцейські в понад сотні країнах світу. Шокер схвалило і МОЗ України.
Як все відбувалось
Керівнику патрульної поліції вистрілили у спину 2 "гарпунами-електродами". Внаслідок цього Жуков відчув судоми по всьому тілу. Спочатку він не міг поворухнутись, а вже через кілька секунд знову встав на ноги.
Це було неприємно, але я цілий та здоровий. Мої м'язи максимально скоротились, але я весь час був притомний та міг вільно дихати,
– розповів Жуков.
Він додав, що після шокера людина почуває себе, як після виснажливого тренування, а тому точно не готова вступати у бійку.
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Коли поліція зможе використовувати шокери
- Затримання людини, що чинить опір під час правоохоронцям.
- Особи, що вчинила тяжкий злочин і намагалася втекти.
- Озброєної особи, яка погрожує, що застосує зброю чи інші предмети.
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