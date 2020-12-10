Детективи НАБУ 10 грудня затримали керівника підприємства "Морський торговий порт "Чорноморськ"". Чоловіка спіймали на вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів.

Очільник державного підприємства вимагав гроші за схвалення плану санації збанкрутілої приватної компанії, в комітеті кредиторів якої порт "Чорноморськ" мав більшість голосів. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Вказана компанія проводила перемовини з приватними інвесторами. Але комітет кредиторів мав погодити їхнє залучення.

"Коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її у 250 тисяч доларів США, – повідомили в Антикорупційному бюро.



Затримання очільника порту "Чорноморськ" під час отримання хабаря / Фото пресслужби НАБУ

Керівник порту "Чорноморськ" діяв за посередництвом іншого кредитора

Детективи встановили, що керівник підприємства діяв за посередництвом представника іншого кредитора приватної компанії. Той і отримав неправомірну вигоду, аби потім передати її посадовцю ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ"".

Наразі двох підозрюваних затримано. НАБУ має вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.



Керівник порту вимагав 250 тисяч доларів хабаря / Фото пресслужби НАБУ