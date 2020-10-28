Президент Володимир Зеленський звільнив з посади керівника СБУ Хмельниччини Ігоря Вуїва. Натомість на його місце глава держави призначив Тараса Цюцюру.

Про кадрові зміни свідчать укази Зеленського, оприлюднені 28 жовтня на сайті Офісу Президента. До цього моменту Цюцюра працював першим заступником голови СБУ Волині.

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Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області,

– мовиться в указі.

Зауважимо, Вуїв обіймав посаду керівника СБУ Хмельниччини від січня 2020 року. Перед тим він працював в управління СБУ Тернопільщини.

Що відомо про Тараса Цюцюру