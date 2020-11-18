VIP-клуб партнерської програми Open Agribusiness Kernel тепер працює у двох форматах: аграрії гарантовано отримують бонуси і можуть не продавати Kernel 10-відсоткову частку підприємства.

Про це в інтерв'ю Latifundist.com повідомив керівник проєкту Сергій Вітер.

Ми багато чули на ринку страхів, що Kernel зможе поглинати компанії завдяки цим 10%. Для нас це не головна ціль, тому ми вирішили цю опцію зробити добровільною. Тепер проєкт існує у двох форматах,

– зазначив керівник Open Agribusiness Kernel.

Як і раніше діє VIP-клуб, де зберігаються опції викупу 10-відсоткової частки агропідприємства та виплати партнером Kernel річних дивідендів у розмірі 10 $/га. У новому форматі збережені преференції у вигляді знижених цін на насіння, ЗЗР, добрива, а також агроконсалтинг, фінансування робочого капіталу в розмірі 300 $/га.

"На відміну від VIP-клубу, де таке фінансування коштує до 10% річних, в новій моделі ця цифра трохи вища – 11%. Стати його учасником зможуть підприємства з різними формами власності. У цій моделі компанії не виплачують нам дивіденди", – повідомив Сергій Вітер.

Для обох форматів партнерства змінили формулу, по якій розраховувалася вартість агроконсалтингу – замість дисконту 3 – 4%/тонну затвердити фіксовану суму: "Зараз ми запропонували партнерам за підсумками року виплачувати нам винагороду в діапазоні $ 15 – 25 на гектар. Ця формула аграріям зручніша, ніж дисконт від тонни зерна".

Сергій Вітер зазначив: головне завдання програми Open Agribusiness Kernel - відкрити агровиробникам доступ до технологій і фінансових ресурсів.

Для нас важливо, щоб після приходу Kernel в компанію її результати стали кращі, щоб аграрій зміг купити трактор, відремонтувати склад, погасити кредит, купити ЗЗР, насіння. Ми хочемо чітко розуміти, що наш партнер фінансово стабільний. Ми дивимося на компанію з точки зору наших репутаційних ризиків, адже все-таки хочемо працювати з людьми, у яких є чіткий план розвитку їх підприємства. Хочемо розуміти, що хтось розширюється, будується, змінює техніку і заробляє більше,

– сказав Сергій Вітер.

За рік роботи VIP-клубу Open Agribusiness Kernel, партнерами стали підприємства з часткою в 10% і земельним банком близько 32 тис. га, найближчим часом планують додатися ще 7 тис. га. У клуб без продажу 10-відсоткової частки в найближчий час увійдуть 47,7 тис. га.