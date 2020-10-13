Працівники німецької клініки "Шаріте", де проходить лікування мер Харкова Геннадій Кернес, не діляться медичною інформацію зі сторонніми.

Тому всі заяви щодо погіршення стану здоров’я харківського голови є безпідставними, заявляють у міськраді.

Коментуючи слова голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера щодо стану здоров’я Кернеса, директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко заявив: "Звідки він (Олексій Кучер – 24 канал) взяв, що Кернес не повернеться до виборів до Харкова, нам невідомо".

Чиновник також зазначив, що Кучер повторює нещодавні заяви адвоката Анатолія Родзинського, який вирішив, що в Кернеса був інсульт.

"Заявляю, що ніхто і ніколи з клініки "Шаріте" не сказав би ні Кучеру, ні Родзинському про стан здоров'я Геннадія Кернеса або його діагноз", – пояснив Сідоренко.

Натомість у міськраді Харкова повідомляють, що з початку жовтня здоров’я Кернеса покращується і він поступово одужує.

Нагадаємо, в міського голови Харкова Геннадія Кернеса діагностували коронавірус і запалення легенів. З 17 вересня він проходить лікування у клініці "Шаріте" в Німеччині.