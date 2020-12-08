Кернес планує повернутися до Харкова: бізнесмен Фукс повідомив дату
Міський голова Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в місто до 30 грудня. Наразі він все ще проходить лікування після COVID-19.
Про плани Кернеса повернутися в Україну повідомив у телеграмі його друг та відомий український олігарх Павло Фукс.
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За словами Фукса, він спілкувався з мером Харкова та цікавився станом його здоров'я. Кернес у відповідь запитав: як Харків готується до Нового року.
Тоді рідні показали йому фото і відео. Політику, за словами Фукса, сподобалося.
Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома,
– підсумував олігарх.
Нагадаємо, раніше Фукс показував фотографію Кернеса із німецької клініки "Шаріте".
Куди зник Геннадій Кернес: основне
- Мер Харкова не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року.
- Раніше у нього підтвердили COVID-19 і двостороннє запалення легенів. Спершу він лікувався у Харкові, а у середині вересня його перевезли до Берліна.
- На початку жовтня Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на коронавірус.
- Кернеса обрали міським головою Харкова вже втретє.
- А 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що мер повернеться в місто до 20 грудня й особисто проведе сесію нового міськради.
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