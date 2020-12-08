Міський голова Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в місто до 30 грудня. Наразі він все ще проходить лікування після COVID-19.

Про плани Кернеса повернутися в Україну повідомив у телеграмі його друг та відомий український олігарх Павло Фукс.

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За словами Фукса, він спілкувався з мером Харкова та цікавився станом його здоров'я. Кернес у відповідь запитав: як Харків готується до Нового року.

Тоді рідні показали йому фото і відео. Політику, за словами Фукса, сподобалося.

Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома,

– підсумував олігарх.

Нагадаємо, раніше Фукс показував фотографію Кернеса із німецької клініки "Шаріте".

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