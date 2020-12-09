На першій сесії Харківської міськради VIII скликання 9 грудня депутати визнали мером міста Геннадія Кернеса. Саме він переміг на минулих виборах. Щоправда, його на засіданні не було. Тому Кернес офіційно став міським головою Харкова без складання присяги.

Докладніше про обрання Кернеса мером Харкова

На сесії з дотриманням правил карантину були присутніми новообрані депутати міської ради, почесні громадяни Харкова, представники духовенства, керівники правоохоронних органів, журналісти. Онлайн-трансляцію першого засідання транслювали в у мережі, повідомляє 24 канал.

До теми Оновлена Харківська міськрада збирається на перше засідання: там уже зранку мітингують

За законом "Про місцеве самоврядування" присягу складає лише особа, яку вперше обрали на посаду міського голови. Водночас Геннадія Кернеса обрали міським головою не вперше, і він уже складав присягу 24 листопада 2010 року. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови,

– зазначила з трибуни сесії голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова.

Додамо, що 4 листопада Харківська ТВК визнала Кернеса обраним міським головою Харкова. На виборах він набрав найбільшу кількість голосів виборців – 195 044 виборців або 60,34%.

Зверніть увагу Чи законно Кернеса зареєстрували міським головою Харкова: рішення суду

Перша сесія Харківської міської ради VIII скликання: дивіться відео

Чому Кернеса не було на першій сесії оновленої міськради