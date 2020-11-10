Кернес живий і передає вітання харків'янам та тим, хто його "загубив": фото
У мережі оприлюднили фото міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Знімок зробили у берлінській клініці "Шаріте".
На фото Кернес лежить на лікарняному ліжку. А біля нього його пасинок Родіон Гайсинський. Такий знімок у телеграмі оприлюднив бізнесмен Павло Фукс.
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Геннадій Адольфович передає привіт з "Шаріте",
– підписане фото.
Зокрема, Кернес начебто передає вітання усім харків’янам, а також окремий привіт тим, хто його "загубив".
Кернес у берлінській клініці "Шаріте" / Фото з твіттеру Павла Фукса
Справа за фактом зникнення Кернеса: що відомо
- 9 листопада в харківській поліції заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення мера Кернеса.
- Однак дуже скоро правоохоронці видалили цю інформацію як з офіційного сайту, так і з соцмереж.
- А 10 листопада закрили справу. Правоохоронці кажуть, що діяли законно.
- Спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко досить різко відреагував на відкриття кримінального провадження. Він зазначив, що "поліція має важливіші справи", а також додав від себе "не офіційно – ви ї*анулись там?". Згодом Сидоренко свій допис видалив.
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