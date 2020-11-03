Кернес живий, вмирати не збирається, – речник мерії Харкова
У мережі 3 листопада активно поширювали інформацію про те, що мер Харкова Геннадій Кернес нібито помер. Однак у Харківській міськраді вже спростували чутки про смерть очільника міста.
Наразі Кернес одужує, його щодня відвідують рідні. Про це у фейсбуці повідомив очільник пресслужби Харківської міськради Юрій Сидоренко.
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Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він одужує. На момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70 відсотків легенів. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат – відразу виліт до Харкова,
– наголосив Сидоренко.
Що відомо про лікування Кернеса
- На початку вересня стало відомо, що Кернес заразився коронавірусом.
- У важкому стані мера Харкова доправили до Німеччини у берлінську клініку "Шаріте".
- Тривалий час новин про самопочуття Кернеса не було. У мережі декілька разів публікували фейки про те, що очільник Харкова вже помер.
- Незважаючи на критичну ситуацію з COVID-19, у Харкові регулярно порушували карантинні норми. Зокрема, провели низку масових заходів. До їхньої організації були причетні помічники Кернеса.
- Президент Володимир Зеленський дорікав Кернесу через ситуацію з COVID-19 у Харкові.
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