У мережі 3 листопада активно поширювали інформацію про те, що мер Харкова Геннадій Кернес нібито помер. Однак у Харківській міськраді вже спростували чутки про смерть очільника міста.

Наразі Кернес одужує, його щодня відвідують рідні. Про це у фейсбуці повідомив очільник пресслужби Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він одужує. На момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70 відсотків легенів. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат – відразу виліт до Харкова,

– наголосив Сидоренко.

Що відомо про лікування Кернеса