Геннадій Кернес і "Блок Кернеса – Успішний Харків!" на майбутніх виборах отримають перемогу в голосуванні за мера і більшість в міській та обласній радах.

Команда вже показала свій професіоналізм, тому соцопитування демонструють підтримку харків'ян, заявив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.

В ефірі телеканалу "Сімон" він акцентував увагу на тому, що 25 жовтня вибирають не президента або парламент, а владу, яка працює для забезпечення життєдіяльності, для створення комфортних умов життя міста та області.

"Ми вибираємо господарників, ми не вибираємо політиків. І в цьому величезна різниця між тими виборами, які були у Верховну раду, виборами президента і виборами до органів місцевого самоврядування", – підкреслив перший заступник мера Харкова.

Хочу сказати, що всі соцопитування показують, що лідером на пост мера є Геннадій Кернес, в міську та обласну раду лідирує "Блок Кернеса – Успішний Харків!". Це говорить про те, що Геннадій Адольфович зібрав команду професіоналів. Геннадій Кернес – це вже бренд міста Харкова. Він зібрав команду однодумців, яка забезпечує стабільний розвиток,

– підкреслив Терехов.

За його словами, про результати роботи найкраще свідчать вулиці Харкова, чисте і комфортабельне місто. "Ми дійсно намагаємося і хочемо зробити місто красивішим. Ми реально одна команда, націлена на те, щоб створити класне і успішне місто", – заявив перший заступник мера.

Відповідаючи на питання, з ким "Блок Кернеса – Успішний Харків!" об'єднуватиметься в обласній і міській раді нового складу, Терехов зазначив, що Блок Кернеса отримає більшість. Однак заради інтересів харків'ян команда готова об'єднувати зусилля з усіма конструктивними депутатами, незалежно від фракцій.