Геннадій Кернес 9 грудня без складання присяги вступив на посаду міського голови Харкова рішенням депутатів міськради. Для міської влади стратегічне питання – зберегти монополію на владу і на бюджетні потоки, які вони отримують. Саме тому вони заочно визнали Кернеса мером.

Але це є цинічною маніпуляцією, яка дає підстави оскаржувати рішення в судовому порядку. І взагалі ставить під питання легітимність у місті. Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Харківської міськради Дмитро Булах.

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Він відзначив, що прийняти таке рішення "Блоку Кернеса" допомагали і багато інших політсил. Зокрема, "Європейська солідарність".

Це вимушений крок, аби не робити перевибори. Вони розуміють, що Кернеса вже не оберуть мером. І вимушені йти на такі кроки, аби ліквідувати ризики і залишити всі бюджетні потоки у своїх руках,

– пояснив депутат.

За його словами, це є тимчасовим рішенням і зрештою все зміниться. Зокрема, через пів року – рік у Харкові відбудуться або дострокові перевибори, на яких оберуть іншого міського голову.

Або де-факто ліквідується монополія на владу і бюджетні потоки. Відтак функціонуватиме така мобільна структура міської влади, коли рішення ухвалюватимуть обговоренням і будуть чути думки різних депутатів.

"Фактично, зараз керує містом заступник Кернеса. Мені здається, що все його оточення не дуже хоче, щоб він повертався. Думаю, що в них зараз гарні позиції, і вони зберегли цю монополію завдяки нестійким, немасштабним депутатам міськради, які обралися", – підсумував Дмитро Булах.

Геннадій Кернес переміг на місцевих виборах: що відомо

4 листопада територіальна виборча комісія офіційно оголосила Геннадія Кернеса обраним міським головою Харкова.

У Харківській міській раді 9 листопада заперечили, що інавгурація Геннадія Кернеса відбудеться дистанційно. Р ечник міської ради Юрій Сидоренко повідомив, що він повинен особисто бути присутнім під час складання присяги.

Натомість вже на першій сесії Харківської міськради VIII скликання 9 грудня депутати заочно визнали Геннадія Кернеса мером міста.