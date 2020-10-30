Корейський виробник Кіа влаштував на американському ринку вражаючу рекламну кампанію. У ролику показано новий трюк, в якому седан К5 з каскадером за кермом виконав карколомний стрибок із розворотом на 360 градусів.

Машина стрибала з однієї рампи на іншу, і виконала дуже жорстке приземлення. При цьому автомобіль був спроможний їхати далі. Про це йдеться в програмі "Авто 24" на 24 каналі.

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Зовні машини виглядали як серійні, насправді в салоні було встановлено захисні каркаси з труб та крісла для перегонів.

Найімовірніше, було також підсилено підвіску. Адже після такого удару стандартна ходова одразу б вийшла з ладу.

Седан Kia K5 виконав карколомний стрибок: відео

Корейський виробник покладає великі сподівання на новий седан К5, базова версія якого матиме 1,6-літровий бензиновий турбомотор на 180 сил, а топове виконання GT оснащуватимуть 2,5-літровим двигуном на 290 сил.

Це не перший стрибок Kia K5

Кілька місяців тому, у вересні, корейський виробник Кіа вже влаштовував на американському ринку рекламну кампанію з відео, в якому седани К5 стрибають через рампу.

Це відео за останні 5 тижнів набрало в ютубі понад 3 мільйонів переглядів.

Каскадер за кермом Kia K5 виконав вражаючий стрибок: відео

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Дивіться повний випуск програми "Авто24": відео