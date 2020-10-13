Представники норвезького парламенту повідомили, що російські хакери здійснили кібератаку на уряд країни у серпні 2020 року. Вона була спрямована проти низки депутатів.

Кібератаку здійснювали за вказівкою російської влади. Про це заявили норвезькі міністри Іне Марі Еріксен та Франк Бакке-Єнсен під час засідання парламенту, передає Aftenposten.

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Внаслідок цих атак зловмисники отримали доступ до електронних адрес, банківських рахунків, страхових номерів та інших персональних даних багатьох працівників норвезького уряду. Через це також постраждали деякі депутати. Аби врегулювати цей випадок на національному рівні, служби розвідки та безпеки вже почали співпрацювати.

На підставі інформації, що є в розпорядженні уряду, ми вважаємо, що за цією діяльністю стоїть Росія,

— сказав Франк Бакке-Єнсен.

Представники МЗС і Міноборони Норвегії зазначили, що кібератаку спричинили російські державні структури. Які саме – не повідомили.

До яких ще кібератак причетна Росія

За даними видання Aftenposten, деякі російські дипломати у норвезькому посольстві пов'язані з розвідкою Росії. Також у серпні 2020 року в Норвегії правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, був російським шпигуном.

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Ще один гучний випадок – кібератака німецького Бундестагу у 2015 році. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у 2020 році заявив, що у німецьких правоохоронців є докази причетності Росії до цього інциденту.