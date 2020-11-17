Брудний бізнес: кіберполіція викрила чоловіка, що знімав порно з дітьми
У Дніпропетровській області кіберполіція виявила учасника злочинного угруповання. Чоловік, причетний до розбещення та ґвалтування дітей, торгував порнографією в Інтернеті.
У справі виявили 5 потерпілих
Жертвами зловмисника стали 5 неповнолітніх. Потерпілим – від 10 до 14 років. Про це інформує пресслужба Нацполіції.
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Відео з сексуальним насиллям над дітьми фігурант справи продавав інтернеті. До жахливого бізнесу зловмисник долучив і співучасників. Посібники потрапили до рук правоохоронців раніше.
Зловмисник може опинитись на 15 років за ґратами
У помешканні затриманого провели обшуки, під час них правоохоронці й натрапили на речові докази. Чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх, а також ввезенні, виготовленні та збуті порнографії. Це може "потягнути" до 15 років у в'язниці.
Дивіться відео поліції з місця події:
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