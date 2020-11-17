У Дніпропетровській області кіберполіція виявила учасника злочинного угруповання. Чоловік, причетний до розбещення та ґвалтування дітей, торгував порнографією в Інтернеті.

У справі виявили 5 потерпілих

Жертвами зловмисника стали 5 неповнолітніх. Потерпілим – від 10 до 14 років. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

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Відео з сексуальним насиллям над дітьми фігурант справи продавав інтернеті. До жахливого бізнесу зловмисник долучив і співучасників. Посібники потрапили до рук правоохоронців раніше.

Зловмисник може опинитись на 15 років за ґратами

У помешканні затриманого провели обшуки, під час них правоохоронці й натрапили на речові докази. Чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх, а також ввезенні, виготовленні та збуті порнографії. Це може "потягнути" до 15 років у в'язниці.

Зверніть увагу! У Департаменті кіберполіції повідомляють, що з початку 2020 року уже затримано 20 осіб, яких підозрюють у сексуальній експлуатації дітей. Обвинувальні акти уже скеровані до суду щодо 8 з них.

Дивіться відео поліції з місця події: