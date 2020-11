Важливим для економічного розвитку є співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, ключовою з яких є Міжнародний валютний фонд. Водночас, не варто забувати, що кредити МВФ необхідно повертати і ці виплати створюють серйозне навантаження на бюджет України.

Класики суспільствознавчої думки від американця Сеймура Мартина Ліпсета до американця (польського походження) Адама Пшеворського вказували та вказують на щільний зв'язок між економічним розвитком (для спрощення операціоналізуємо останній як економічне зростання) та стабільністю демократичного режиму (дивіться: Lipset S. M. Political Man: the Social Basis of Politics, 1960; Adam Przeworski and Fernando Limongi, Modernization: Theories and Facts, World Politics, Vol. 49, No. 2 (Jan., 1997).

Коронакриза та борги: як рятувати економіку?

У контексті глобальної економічної рецесії, яку спричинила пандемія коронавірусу та заходи тотального карантину, а відтак і зупинки економічної активності, питання про відновлення траєкторії економічного зростання стає особливо важливою для будь-якої держави. А особливо це актуально для країн, чия економіка характеризується міжнародними організаціями та впливовими партнерами на кшталт Європейського союзу, як країна, що розвивається (developing country) або ринкова економіка у процесі становлення (emerging market economy).

Так, за свідченням Економічної правди цього року виплати сягнуть суми у 300 млрд грн. Не будемо забувати, що далеко не всі впливові економісти беззастережно поділяють приписи та умови, якими супроводжуються кредити МВФ (тут варто згадати такі відомі імена як Джозеф Стігліц нобелівський лауреат з економіки або Дані Родрік гарвардський професор економіки). До економістів можна додати й соціологів – такого фахівця з піднесення Східної Азії як Пітер Еванс, який вказує на загрози інституційної монокультурності, тобто некритичного запровадження стандартизованого набору порад міжнародних організацій щодо державного управління та економічної політики.

Тому, завжди продуктивнішим є синтетичний підхід, який критично переосмислює міжнародний досвід та застосовує його до локальних або національних умов.

Промислова політика, кіберспорт та економіка: як це пов'язано?

У цьому контексті продуктивною є ініціатива уряду створити Міністерство стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

Перспективи розвитку України своєї промислової політики, без якої, за авторитетним свідченням одного з провідних світових спеціалістів з економіки розвитку (development economics) Еріка Райнерта, ніяка успішна реіндустріалізація є неможливою.

Але відновлення промислової потуги матиме відчутно-позитивні економічні наслідки лише у тому випадку, якщо продукцію буде куди реалізувати.

Згадаємо, що піднесення і Японії, і Азійських тигрів стало наслідком як ефективної індустріалізації цих країн, так і політичними рішеннями з боку США про відкриття свого ринку для товарів цих економік. У контексті України та наших взаємин з ЄС таким перспективним напрямом є так званий промисловий безвіз, який стане проривом для всієї української економіки.

Звісно, ефективним джерелом, як наповнення бюджету, так і стратегічного економічного зростання і розвитку є приватизація. Але зрозуміло, що приватизація має бути розумною, тобто такою, що приносить гроші до бюджету тут і зараз та закладає підвалини економічного зростання і розвитку у майбутньому. За показовий приклад тут править успішна приватизація столичного готелю "Дніпро". Стартувавши з ціни у 80 млн грн, готель було приватизовано за солідну суму у понад 1,1 млрд грн! І що є не менш важливим – інвестор представляє перспективний напрям для економіки постіндустріального суспільства – кіберспорт.

Ринок таксі

Але за усіма цими стратегічними речами буде вельми непродуктивним забувати про сервісні сектори економіки, одним з як яких є ринок таксі.

Сьогодні за оцінками фахівців 98% ринку перевезень перебуває у тіні! А обсяг ринку складає 40 млрд грн!

Відсутніть регуляторів ринку таксі спричиняється велетенські втрати бюджету через неотримані податки.

Не будемо забувати про важливість безпеки як пасажирів, так і таксистів. А за умов тіньового ринку, про якусь безпеку говорити поготів. Я вже зазначав вище ринок буде функціонувати ефективно, якщо матиме партнером дієздатну державу.

Одним з ключових чинників піднесення Азійських тигрів була держава, що сприяла розвитку, так звана developmental state. Тому дійсно на часі є ініціатива Міністерства інфраструктури з врегулювання ринку таксі. Реалізація цієї ініціативи уможливить легалізацію понад 200 тис. працівників ринку, а надходження від самого лише патентування – загальноприйнята практика у розвинених країнах – сягатиме понад 1 млрд грн. Відтак, ці пропозиції відповідають критеріям ефективного регулювання у контексті розвитку ринкової економіки. Вони роблять ринок прозорим, більш конкурентним, легальним, безпечнішим та таким, що генеруватиме податкові надходження до бюджету.

У підсумку буде з одного боку полегшено доступ до ринку, а з іншого – легалізація та сплата суб'єктами ринку податків, що сприятиме розвитку їхньої громадянської культури (civic culture), яка теж є важливим фактором стійкості та ефективності демократичних інституцій. Вельми корисним буде і відокремлення професійних таксі з законодавчо забезпеченими привілеями та обов'язками з одного боку і перевізниками легковим транспортом на замовлення – з іншого.

Отже, бачимо, що економічний розвиток (а він, своєю чергою, є підґрунтям демократичного розвитку) потребує нюансного підходу до інституційного дизайну і форматування законодавчого поля з метою створення оптимальних механізмів наповнення бюджету. Ці механізми мають уможливити розв'язання старої дилеми економічної політики – як зберегти курку, що несе золоті яйця за одночасного забезпечення надходження справедливої долі цих золотих яєць до бюджету у формі податків, зборів та платежів.