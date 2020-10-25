Четверо з вісімнадцяти ієрархів Кіпрської Церкви виступають проти визнання Православної церкви України. Втім, на думку представників ПЦУ, це не вплине на загальне рішення Церкви Кіпру.

Слова 4 ієрархів, що "категорично виступають проти" розганятиме Москва і її сателіти. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.

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Москва та її сателіти зараз розганятимуть "заяву" чотирьох ієрархів, які "категорично не згідні" з визнанням ПЦУ та вимагатимуть "скликання Синоду". Кожен може порахувати, скільки складають 4 з 18 та зробити висновок, чи зможуть ці чотири ієрархи досягти переваги їхньої (точніше – промосковської) позиції,

– наголосив він.

За його словами, архієпископ Кіпру добре знає внутрішнє налаштування у власній Церкві, а тому ніколи б не зробив кроку щодо визнання ПЦУ, якби не був впевнений, що в цьому спирається на підтримку переважної більшості.

Євстратій додав, що щодо прогнозованих протестів, то настоятель Церкви Кіпру пообіцяв скликати засідання Синоду, якщо буде прохання про це, викладене згідно зі Статутом Церкви. На такому засіданні має бути розглянутий текст листа, яким архієпископ планує інформувати Вселенського Патріарха про рішення і дії, які відбулися.

"Архієпископ передбачає, що зміст листа буде підтриманий Синодом – якщо не одноголосно, то більшістю. Отже, всі заяви та протести – не більше, ніж ритуальна спроба тісно пов’язаних з Москвою ієрархів прикрити свою поразку у дворічній боротьбі проти визнання ПЦУ з боку Церкви Кіпру", – підсумували у ПЦУ.

Що цьому передувало

Митрополит Кіккський Никифор, митрополит Лимасольский Афанасій, митрополит Тамасоський Ісая і митрополит Амафунтський Миколай Кіпрської Православної Церкви 24 жовтня закликали предстоятеля Кіпрської Православної Церкви негайно скасувати "антиканонічне і недійсне" рішення про включення імені Епіфанія Думенка в Диптих Предстоятелів Помісних Православних Церков.

Ці 4 ієрархи вважають, рішення архієпископа Кіпру згадати Епіфанія як "Предстоятеля Української Церкви" ще більше "загострює напружену ситуацію між православними церквами, загрожує посиленням розколу у Вселенському Православ’ї та нерозважливо інтегрує в цей клімат і Кіпрську Церкву".

Зверніть увагу! Кіпрська церква визнала ПЦУ 24 жовтня. Вона стала четвертою після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату.



ПЦУ створили 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Києві. Її настоятель митрополит Епіфаній отримав томос про автокефалію 6 січня 2019 року. Офіційне визнання ПЦУ можна порівняти із визнанням однієї держави іншою – цей процес тривалий.