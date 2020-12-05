Кількість хворих припинила зростати, як колись магазини Roshen, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський порівняв кількість хворих на COVID-19 з мережею магазинів Roshen, які належать 5 президенту Петрові Порошенку. Він зауважив, що статистика хворих припинила зростати так само, як колись мережа магазинів.
За словами президента, всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми з поширенням COVID-19, але вони "точкові". Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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Він зауважив, що припинення росту захворювання – результат карантину вихідного дня.
Кількість хворих на коронавірус перестала зростати так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні,
– наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що влада намагається зміцнюватись і хоче бути готовою до всього: щоб було достатньо ліжок та кисню на випадок погіршення ситуації з COVID-19.
Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
Відеозвернення Зеленського: головне
- Президент заявив, що локдауну у грудні не запроваджуватимуть.
- Також подякував депутатам, зокрема членам "Слуги народу", за те, що вони підтримали важливі законопроєкти. Він назвав, які саме рішення прийняли нардепи.
- За словами Зеленського, кордони для українців закривати не планують, а тому запевнив, що скасовувати відпустки й здавати квитки українцям не треба.
- Крім того, президент Зеленський провів майстер-клас, як правильно носити захисну маску. Курйозне відео можна подивитись тут.
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