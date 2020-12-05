Президент України Володимир Зеленський порівняв кількість хворих на COVID-19 з мережею магазинів Roshen, які належать 5 президенту Петрові Порошенку. Він зауважив, що статистика хворих припинила зростати так само, як колись мережа магазинів.

За словами президента, всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми з поширенням COVID-19, але вони "точкові". Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що припинення росту захворювання – результат карантину вихідного дня.

Кількість хворих на коронавірус перестала зростати так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що влада намагається зміцнюватись і хоче бути готовою до всього: щоб було достатньо ліжок та кисню на випадок погіршення ситуації з COVID-19.

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