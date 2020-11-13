Поліція збільшить кількість рейдових груп для контролю за дотриманням карантину
У Нацполіції вирішили ще збільшити кількість правоохоронців, які стежать за дотриманням карантинних обмежень. Наразі в Україні діють близько 1 тисячі рейдових груп.
За тиждень перевірили 40 тисяч закладів
Саме рейдові групи перевіряють, як об'єкти господарювання дотримуються карантину. Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко, інформує пресслужба органу.
З початку тижня, наголосив Клименко, уже перевірили понад 40 тисяч закладів. Порушників виявилось чимало: правоохоронці склали 3 200 адмінпротоколів. Також після перевірок порушили 22 кримінальні справи.
Загалом з початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адмінпротоколів. Судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години,
– підсумував Клименко.
Кабмін ухвалив рішення про
карантин вихідного дня
Зазначимо, що через швидке поширення коронавірусу в Україні уряд скасував поділ на зони. Україна тепер повністю у помаранчевій зоні.
Також Кабмін запровадив карантин вихідного дня, який розпочне діяти вже з 14 листопада.
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