У Нацполіції вирішили ще збільшити кількість правоохоронців, які стежать за дотриманням карантинних обмежень. Наразі в Україні діють близько 1 тисячі рейдових груп.

За тиждень перевірили 40 тисяч закладів

Саме рейдові групи перевіряють, як об'єкти господарювання дотримуються карантину. Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко, інформує пресслужба органу.

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З початку тижня, наголосив Клименко, уже перевірили понад 40 тисяч закладів. Порушників виявилось чимало: правоохоронці склали 3 200 адмінпротоколів. Також після перевірок порушили 22 кримінальні справи.

Загалом з початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адмінпротоколів. Судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години,

– підсумував Клименко.

Кабмін ухвалив рішення про карантин вихідного дня

Зазначимо, що через швидке поширення коронавірусу в Україні уряд скасував поділ на зони. Україна тепер повністю у помаранчевій зоні.

Також Кабмін запровадив карантин вихідного дня, який розпочне діяти вже з 14 листопада.

Важливо! Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що місцева влада не має повноважень не виконувати постанови уряду щодо карантину. Глава уряду закликав правоохоронців та Держспоживслужбу стежити за дотриманням обмежень.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу