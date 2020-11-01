Кількість затриманих через теракт у Ніцці зростає: у чому їх підозрюють
Французька поліція затримала ще 2 підозрюваних у причетності до теракту у Ніцці. Це чоловіки віком 25 та 63 років. Усього під вартою через теракт у церкві наразі перебувають 6 осіб.
Деталі затримання
Обоє підозрюваних перебували вдома у раніше затриманого 29-річного тунісця. Його пов'язують із Брахімом Іссауї, який і скоїв напад у церкві Ніцци. Про це повідомляє Bfmtv.
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Жодних деталей про затриманих поліція наразі не розкрила. Таємницею залишається навіть їхня національність.
Що відомо про інших затриманих
Через теракт у Ніцці під варту взяли ще трьох чоловіків. Одному з них – 47 років, другому – 35, третьому – 33. Їх усіх підозрюють у спілкуванні з терористом напередодні розправи у храмі.
Брахім Іссауї наразі перебуває у лікарні. Під час затримання він отримав вогнепальні поранення. Відомо, що Іссауї прибув до Франції у вересні 2020 року. У Ніццу він приїхав за два дні до теракту.
Теракт у Ніцці: що відомо
- Вранці 29 жовтня 21-річний Брахім Іссауї увійшов у приміщенні базиліки Нотр-Дам та напав на парафіян, які у той час молилися. Він убив 3 людей.
- Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що вбивства скоїв "радикальний мусульманин". Естрозі наголосив: "Нам потрібно за всяку ціну викорінити ісламський фашизм на всій території країни".
- Нападника поліція затримала у той же день. При ньому були два ножі із 17-сантиметровим лезом та Коран.
- Влада Франції оголосила у країні максимальний рівень терористичної загрози.
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