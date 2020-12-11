У США підрахували, що кількість жертв від COVID-19 стала більшою, ніж кількість загиблих військових в країні внаслідок Другої світової війни. Такий факт шокував не лише американців, але й громадян інших країн, які страждають від смертоносної недуги.

З початку пандемії в США померли внаслідок недуги 292 179 людини. Відповідні дані опублікували в університеті Джонса Хопкінса, повідомляє Business Insider.

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У Міністерстві у справах ветеранів США зазначили, що в роки Другої світової війни бойові втрати були такими – 291 557 загиблих. Ще 113 842 людини загинули не в боях.



Втрати США у війнах та від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

COVID-19 у США: коротко