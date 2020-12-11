Більше, ніж у Другій світовій: у США порівняли кількість жертв від COVID-19 з загиблими воїнами
У США підрахували, що кількість жертв від COVID-19 стала більшою, ніж кількість загиблих військових в країні внаслідок Другої світової війни. Такий факт шокував не лише американців, але й громадян інших країн, які страждають від смертоносної недуги.
З початку пандемії в США померли внаслідок недуги 292 179 людини. Відповідні дані опублікували в університеті Джонса Хопкінса, повідомляє Business Insider.
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У Міністерстві у справах ветеранів США зазначили, що в роки Другої світової війни бойові втрати були такими – 291 557 загиблих. Ще 113 842 людини загинули не в боях.
Втрати США у війнах та від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
COVID-19 у США: коротко
- Всього з початку пандемії в США заразилися COVID-19 15,7 мільйона людей.
- США займає перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків смертоносної недуги.
- Експерти передбачили, що до квітня 2021 року очікують понад 500 тисяч смертей. Така кількість можлива навіть за умови розширення масштабів вакцинації.
- На початку грудня в країні заявили, що коронавірус займає перше місце серед причин смерті в США.
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