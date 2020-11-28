Розвідка Південної Кореї повідомила керівництво країни, що лідер КНДР Кім Чен Ин робить дивні речі. Він стратив двох високопосадовців, заборонив рибальство та закрив столицю – Пхеньян.

Ким Чен Ин розвинув небувалу активність через економічні труднощі на тлі пандемії COVID-19. Про це розповіли в інформаційному агентстві Associated Press.

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Національне агентство розвідки Південної Кореї повідомило керівництво країни, що лідер КНДР (Корейська Народно-Демократична Республіка) Кім Чен Ин стратив 2 високопоставлених чиновників:

Одного – за ввезення в країну заборонених товарів, попри посилений митний контроль на кордоні через пандемію.

Другого – за звинуваченням у махінаціях з обміном валют.

Південнокорейські розвідники здивовані: мовляв, Кім Чен Ин останнім часом "перебуває у гніві" та робить "нерозважливі вчинки", намагаючись реагувати на економічні труднощі у своїй країні:

Він підняв ціни на сировинні товари.

Скоротив обсяги промислового виробництва.

Чомусь наказав припинити рибну ловлю.

Заборонив виробляти сіль.

Чому Кім Чен Ин пішов на все це? Розвідники кажуть, що лідер Північної Кореї боїться коронавірусу. Він начебто переконаний, що через рибу, сіль та інші товари можна підхопити COVID-19.

Окрім цього всього у столиці КНДР Пхеньяні й провінції Чагандо ввели режим ізоляції. Через заходи для стримування коронавірусу можуть навіть відкласти з'їзд Трудової партії Кореї, запланований на початок 2021 року.

Нагадаємо Кім Чен Ин 15 листопада з'явився на публіці вперше за 25 днів

З позитивних новин, які зауважили у Південній Кореї, хіба така: Кім Чен Ин наказав усім дипломатам поводитися стримано та не провокувати США на активні дії.

Важливо: КНДР офіційно не визнає, що на її території є люди, інфіковані коронавірусом.