Північна Корея перечекала епоху Дональда Трампа, але з Байденом буде зовсім інша історія. Як нова адміністрація планує існувати разом з державою Кім Чен Ина, читайте у нашому матеріалі.

Джозеф Байден отримає у спадок проблему з ядерною КНДР, яка продовжує виробляти бомби та нові балістичні ракети. Дональд Трамп, незважаючи на два саміти. Пхеньян залишається проблемою, а от як адміністрація Байдена планує її вирішувати – у матеріалі 24 каналу.

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КНДР: небезпечна, відчайдушна, ізольована

Незважаючи ні на що, КНДР продовжує розвивати свою міць / Фото National Interest

КНДР останнім часом вистачає проблем: новий голод, погіршення відносин з Китаєм, смертельні повені. Санкції продовжують вбивати паростки економіки, які там ще лишилися. Під час параду на честь 75-річчя з дня заснування Трудової Партії Кім Чен Ин навіть розплакався. Скоріш за все, це було театралізоване перебільшення, але не можна виключати, що він дійсно сприймає проблеми та стрес близько до серця.

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Окрім того, дипломатія з Трампом коштувала Кіму дорого: він втратив обличчя, здійснив провальну та дуже довгу поїздку у В'єтнам. Домовленостей досягнуто не було, а натомість КНДР показала нову потужну зброю – міжконтинентальну балістичну ракету та кілька ракетних установок залпового вогню. Цього арсеналу достатньо, щоб тримати у напруженні всіх сусідів.

Арсенал зростає У жовтні 2019 року, КНДР з підводної баржі запустила ракету родини "Полярна зірка", яка призначена для субмарин. Попередньо, вона може пролетіти 745 км. Це робить спроби стримати КНДР ще більш складними. За останніми даними розвідки, Кім У жовтні 2019 року, КНДР з підводної баржі запустила ракету родини "Полярна зірка", яка призначена для субмарин. Попередньо, вона може пролетіти 745 км. Це робить спроби стримати КНДР ще більш складними. За останніми даними розвідки, Кім може мати у своєму розпорядженні до 60-ти ядерних боєголовок.

"Команді Байдена треба зробити висновки з провалів Трампа, який закрив очі на збільшення кількості боєголовок та тестування ракет середньої дальності", – заявив у коментарі TIME Еванс Ревер, колишній співробітник Держдепу, який займався перемовинами з Герметичним Королівством.

Через спробу стримати коронавірус Північна Корея закрила кордон з Китаєм, через що впала вся транскордонна торгівля, яка є ключовою для країни. За даними Радбезу ООН, у серпні 2020 її обсяг склав лише 142 тони. Рік тому було, принаймні, 2200 тон. У Пхеньяны продовжують казати, що випадків зараження коронавірусом в країні досі нема. Ці заяви сприймаються експертами як сумнівні.

"Військові посилили патрулювання кордону, навіть неформальні ринки (відомі як джанмаданг – 24) не працюють. Життя там стало набагато складнішим", – розповів TIME До Гі-юн, працівник сфери правозахисту в організації "Щасливе об'єднання", яка вчить жителів Півдня про Північ.

Кім Чен Ин може вдатися до агресивних дій вже скоро, вважають спеціалісти по КНДР. Особливо зважаючи на те, що США будуть зайняті своїми проблемами: пандемією коронавірусу та падінням економіки.

Нова ракета Кіма на параді в честь 75-річчя Партії / Фото KCNA

Серед можливих варіантів – тест нової великої ракети або ядерне випробування. Так, цим Кім порушить свій же мораторій, але стосувався він лише ситуації з Трампом. Не факт, що пошириться на Байдена. Якраз є підходяща дата – 20 січня або невдовзі після Дня Інавгурації. Причина – КНДР стала більш ізольованою, відчайдушною та агресивною, ніж коли-небудь до цього. Ситуація для них складається вкрай несприятлива.

Байден та Кім Чен Ин: як реагуватиме нова адміністрація

Два лідери не дуже тепло ставляться один до одного / Колаж Fox News

Джо Байден буде проводити більш звичну політику щодо КНДР. Вона відрізнятиметься від "персональних відносин" імені Дональда Трампа. Демократи повернуть або й збільшать тиск на Північ та, можливо, запровадять нові санкції. Вони будуть націлені на те, щоб зробити ядерну та ракетну програму більш дорогою для Пхеньяну.

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З іншого боку, Кім Чен Ин та його найближче оточення вже давно показали, що вміють обходити санкції та продовжувати розробки. Звісно, це виключно через допомогу Росії та – у набагато більшій мірі – Китаю.

Байден був віце-президентом Обами з 2008 по 2016 роки, тож в принципі з темою КНДР знайомий не з чуток. Обама дотримувався стратегії "стратегічного терпіння", утримуючись від будь-яких зустрічей з лідерами КНДР на високому рівні та розраховуючи на санкції.

Стратегія не досягла своєї мети у жодному разі, це треба визнати. Північ навпаки, дуже посилив свої ядерні позиції. Тож команді Байдена доведеться формувати новий підхід. Схильність новообраного президента до більш систематичної політики може забезпечити координацію між відділами та належну увагу до повідомлень нацбезпеки. Трамп, як відомо, ними нехтував.

Агресивні дії з боку КНДР можуть змусити Білий Дім покращити відносини з Південною Кореєю та Японією. Президент Трамп погіршив їх, вимагаючи набагато більших виплат за розквартирування в Східній Азії американських сил та погрожуючи забрати їх принаймні з Півдня. Союзники США у Східній Азії залишилися практично сам на сам із ворогом.

Держдеп Байдена може спробувати всеосяжні консультації з Сеулом і Токіо, щоб зрозуміти нинішню ситуацію та запевнити – вони знову можуть розраховувати на Вашингтон та американську підтримку. Тим більше, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін зробив своєю ключовою задачею якраз діалог з Північчю (який, щоправда, останнім часом майже зупинився – 24).

А от з Китаєм є шанс знову домовитись по КНДР/Фото: FT

Щодо КНР, то Байден буде "менше загрожувати правлячій Партії та її режиму", вважають в Пекіні. А отже, діалог щпро ядерне роззброєння КНДР можливий. Тут, правда, варто зазначити, що Північна Корея бачить цей процес виключно як глобальне роззброєння.

Китай, скоріш за все, буде не проти перезапустити відносини з Білим Домом і допомога з КНДР може бути гарним стартом, – пояснив South China Morning Post Тон Чжао, старший науковий співробітник Центру глобальної політики Карнегі-Ціньхуа в Пекіні.

Чи варто на щось розраховувати

Проблемою може стати те, що ніхто в КНДР, окрім самого Кім Чен Ина, не має права розглядати ядерні питання. Тоді як Байден будує дипломатію знизу вгору. Північна Корея, до речі, має давню та глибоку антипатію до Байдена, перемога Трампа підходила би їм більше. Байден точно не буде настільки терплячим, як Обама і Трамп. Діалог можливий, але лише за серйозних поступок з боку Пхеньяну.

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Хто б не був президентом, прориву не буде, бо КНДР не має теорії виживання без ядерної зброї, – пояснив для South China Morning Post Ван Джексон, ексрадник з цієї країни в Обами.

Еванс Ревер додав, що "Кім має повірити – його ядерна зброя більше підриває безпеку, ніж створює її. Поки цього не станеться, Кім Чен Ин не відмовиться". Такий підхід є доволі ризикованим, не факт, що Байден піде саме ним.

Отримавши ядерні боєголовки, кажуть експерти, жоден лідер КНДР – а тим більше цей – добровільно їх не віддасть. Максимум, на що можна розраховувати – деяке скорочення арсеналу та зупинка ядерної програми. Але й для цього потрібно буде витратити чимало зусиль.