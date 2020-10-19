Українського військового Кіма Дуванова звільнили з полону бойовиків. Сталося це під час обміну полонених у грудні 2019 року. Однак вже у жовтні 2020 року життя військового, на жаль, обірвалося.

Його не стало через проблеми із серцем. Про це повідомила журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська у фейсбуці.

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Волонтерка зазначила, що одразу після обміну полоненими, вся сім'я була дуже щаслива.

Полон вбиває навіть тих, хто з нього повернувся. Друзі, сьогодні помер Кім Дуванов – солдат Збройних сил України, який повернувся з полону при обміні полоненими в кінці 2019 року. Його серце не витримало, – написала Андрушевська.

У військового залишилися дружина та двоє дітей.

Що відомо про Кіма Дуванова? Він служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли 8 українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію.

Що відомо про обмін полоненими у грудні 2019-го

Обмін полоненими відбувся у грудні у форматі "всіх на всіх". Про це домовилися Володимир Зеленський і володар Кремля Володимир Путін під час нормандського саміту 9 грудня.

Уранці 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. А вже увечері усі звільнені українці прибули до Києва.

Бойовики передали Україні 76 осіб, а отримали 124. До обміну у в'язницях окупованого Донбасу перебували 227 осіб.

Зауважимо, що станом на серпень щонайменше 235 українців перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Більше про те, як відбувся обмін полоненими – читайте у матеріалі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Кіма Дуванова.