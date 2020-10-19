Помер український військовий, якого звільнили з полону бойовиків у 2019 році
Українського військового Кіма Дуванова звільнили з полону бойовиків. Сталося це під час обміну полонених у грудні 2019 року. Однак вже у жовтні 2020 року життя військового, на жаль, обірвалося.
Його не стало через проблеми із серцем. Про це повідомила журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська у фейсбуці.
Важливо Чому українська армія не йде у наступ на Донбасі: пояснення РНБО
Волонтерка зазначила, що одразу після обміну полоненими, вся сім'я була дуже щаслива.
Полон вбиває навіть тих, хто з нього повернувся. Друзі, сьогодні помер Кім Дуванов – солдат Збройних сил України, який повернувся з полону при обміні полоненими в кінці 2019 року. Його серце не витримало, – написала Андрушевська.
У військового залишилися дружина та двоє дітей.
Що відомо про Кіма Дуванова?Він служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли 8 українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію.
Що відомо про обмін полоненими у грудні 2019-го
- Обмін полоненими відбувся у грудні у форматі "всіх на всіх". Про це домовилися Володимир Зеленський і володар Кремля Володимир Путін під час нормандського саміту 9 грудня.
- Уранці 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. А вже увечері усі звільнені українці прибули до Києва.
- Бойовики передали Україні 76 осіб, а отримали 124. До обміну у в'язницях окупованого Донбасу перебували 227 осіб.
Зауважимо, що станом на серпень щонайменше 235 українців перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Кіма Дуванова.