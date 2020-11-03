Упевнений, навіть у найважчі часи держава зобов'язана стимулювати творчих і креативних митців. Інакше, коли здолаємо пандемію, ризикуємо побачити навколо себе випалене духовне поле.

Опрацьовуючи проєкт бюджету на 2021 рік, команда Мінфіну дотримується справедливого і соціально виправданого розподілу видатків. Аби всі галузі мали фінансування на максимально можливому рівні, який наразі спроможна забезпечити держава. Адже в умовах пандемії важливо уникнути занепаду важливих для суспільства секторів.

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Скільки грошей на культуру виділить держава в 2021 році?

Вважаю, нам вдалося належним чином збалансувати видатки на культуру. Їхній загальний обсяг у проєкті держбюджету – 7,52 млрд гривень (0,5% ВВП). Це на 2,77 млрд (58,3%) більше, аніж у цьому році.

Саме тому заклали на фінансування національної кіноіндустрії 671,1 млн гривень. Плануємо підтримати 191 український фільм. Зізнаюся, що останнім часом почав докладніше відстежувати розвиток українського кіномистецтва і вважаю ми маємо чим пишатися.

Аби зрозуміти структуру "культурних" видатків, розглянемо основні показники проєкту кошторису. Ми будемо фінансувати капітальні видатки, аби забезпечити стратегічний розвиток галузі. У рамках програми "Велике будівництво" передбачено 1 млрд саме на культурні потреби. Плануємо здійснити ремонтно-реставраційні роботи у закладах культури загальною площею 61,6 тис.м2.

Готуючи перелік цих об'єктів, звертали увагу насамперед на унікальні архітектурні та культурні пам'ятки, які символізують нашу культурну спадщину і створюють туристичну привабливість України. Впевнений, так ми зміцнюємо інвестиційний потенціал держави.

Гранти, книги та театри теж не оминають

Передбачили фінансування грантів Українського культурного фонду (697,4 млн гривень). За інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, цих коштів вистачить на розвиток 418 проєктів. Серед них – 157 інноваційних проектів, 124 – міжнародних, 62 – із збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання. А ще плануємо дати гроші на старт 75 мистецьких проєктів, які вперше отримають державну підтримку.

Заплановано фінансування книговидавничої справи (151,7 млн гривень). За рахунок цих коштів планується видати 85 українських творів. Буде закуплено 300 тисяч книжок для бібліотечних фондів країни. Для мене є важливою висока оцінка директорки Інституту книги Олександри Коваль щодо співпраці з Мінфіном у програмах фінансування книжкової справи. Було приємно побачити її допис на своїй сторінці у ФБ.

На підтримку національних театрів та художніх колективів наступного року передбачили 2,54 млрд гривень. Це дозволить глядачам переглянути близько 7,5 тисяч виступів, а також – створити 28 нових постанов.

Пропонуємо профінансувати 13 музеїв, шість бібліотек, чотири культурно-просвітницьких центри. Заклали на це близько 1 млрд гривень. За ці кошти буде забезпечено підтримку діяльності 13 музеїв, 6 бібліотек, 4 культурно-просвітницьких центрів. Окрім того, 902 тис. нових книжок поповнять фонди бібліотек.

Ще 574,6 млн спрямуємо на утримання 24 заповідники.

Важливий напрямок – збереження національної пам'яті. Пропонуємо за рахунок 44,1 млн грн профінансувати 69 відповідних заходів.

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Погоджуюся, що 200 млн гривень на розвиток туризму – замало. Україна має вагомий туристичний потенціал, який потребує більшої уваги. Але, на жаль, наступного року доведеться на цьому заощадити.

Попри все, я щиро вірю, що проєкт Державного бюджету-2021 навіть у цих критичних умовах має достатній потенціал розвитку української культури. Сподіваємось, що його прийняття, а згодом виконання дозволить українцям пересвідчитися у цьому.