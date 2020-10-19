На судових засіданнях щодо книги "Справа Василя Стуса" адвокат Віктора Медведчука зухвало "нападав" на вже мертвого Стуса. Він нібито хотів доказати, що саме Стус був негідником, а не Медведчук, про якого йдеться у книзі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів автор книги, журналіст Вахтанг Кіпіані, з яким і судиться Медведчук. Він зауважив, що приниження Стуса в очах українців – це принципове питання для Медведчука.

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Кіпіані пояснив, що судовий процес над книгою триває вже рік. Однак суд відбувається не над самою книгою, а над Стусом взагалі.

Усі можуть ознайомитись із записом з залу судового засідання. Якщо його послухати – видно, що адвокат Медведчука постійно нападає на вже мертвого поета,

– зауважив Кіпіані.

За словами автора книги, для Медведчука та його прихильників принципово не тільки розв'язати питання з книгою, але й вплинути на суспільство. Вони нібито хочуть показати, що це Стус був негідною людиною, змінював свої погляди, а не Медведчук, про якого йдеться у книзі.

Медведчук у справі Стуса – маленька нікчемна фігура, – Кіпіані

Кіпіані запевнив, що Медведчук намагається підпорядкувати собі інформаційний та політичний простір. "Він купує канали, приводить в парламент зграю товаришів, недарма літає до Путіна. Це є частина його політичного шляху. Відповідно, закриває рот усім, хто описує його діяльність не в кольорах його каналів", – пояснив журналіст.

Критичні думки і оцінки книги йому смертельно небезпечні. Йому здається, що це підважує його статус. На мій погляд, Медведчук у справі Стуса виглядає як маленька нікчемна людина, яка виконала завдання, які поклала на нього комуністична партія,

– сказав Кіпіані.

Журналіст розповів, що Стус працював на ідею засудження Стуса, про це говорять матеріали справи. Натомість Медведчук запевняв, що "зробив все можливо".

"Я точно можу сказати, що навіть якби Медведчук був блискучим і чесним адвокатом – він би Стуса не врятував, але він би залишив у історії справи свої клопотання, звернення, аргументи – ми цього не бачимо. Ми бачимо лише те, що він був солідарний з обвинуваченням", – підсумував Кіпіані.

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Кіпіані: Якщо програємо апеляцію – підемо до Європейського суду

Вахтанг Кіпіані одразу заявив, що не погоджується з рішенням Дарницького суду, а тому готовий подавати апеляцію. Видавництво VIVAT і адвокат Кіпіані подадуть 2 окремі апеляції. це зроблять. "Ми обов'язково будемо судитись далі, адже не погоджуємось з таким рішенням. Ми вважаємо, що це політичний процес і він абсурдний", – сказав автор книги.

Як ствердив Кіпіані, якщо ж Апеляційний суд теж програють – не зупиняться.

Ми підемо до Верховного суду. Зрештою, є Європейський суд з прав людини, який, я впевнений, скасує всі рішення і суд проти України виграємо,

– наголосив Кіпіані.

Він додав, що не хоче судитися з Україною, адже є її акціонером, інвестором і громадянином. "Та якщо "медведчуки" мають вплив на судову систему – це прикрий момент. Він показує недієздатність наших еліт. Вони не можуть забезпечити хоча б одну гілку влади від присутності таких персонажів. Тепер ми краще розуміємо реальну картину навіть у тих справах, де нібито немає політики", – зауважив Кіпіані.

Кіпіані розповів деталі судового засідання у справі щодо книги про Стуса: відео

Справа Медведчука проти Кіпіані: коротко