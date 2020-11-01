Кіпр більше не видаватиме "золоті паспорти" через гучний скандал: що це означає
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Програма надання громадянства Кіпру в обмін на інвестиції в країну припинила діяти з 1 листопада. Так звані "золоті паспорти" не видаватимуть через значну кількість зловживань з боку багатіїв, особливо з Росії.
Відповідне рішення свхалив уряд Кіпру. У жовтні місцевий Мінфін і МВС виступили за припинення видачі "золотих паспортів" через велику кількість порушень і вразливість програми.
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Що відомо про нещодавній гучний скандал на Кіпрі
- У серпні на Кіпрі вибухнув скандал через розслідування, яке провів арабський телеканал Al Jazeera.
- Журналіст, який видавав себе за громадянина Китаю, засудженого за відмивання грошей, зв'язався з юристами, ріелторами, а також спікером парламенту і отримав підтвердження, що громадянство Кіпру за наявності грошей може отримати навіть засуджений.
- На тлі скандалу голова кіпрського парламенту Дімітріс Сіллоріс подав у відставку.
Раніше у розслідуванні журналісти назвали імена володарів 2,5 тисяч "золотих паспортів" – 40% з них були росіянами.
Що таке "золотий паспорт"?Це спрощена процедура отримання громадянства Кіпру, який входить до Європейського Союзу. Звичайним громадянам треба легально прожити 7 років в цій країні, щоб претендувати на кіпрське громадянство.
Якщо ж у вас є зайві 2 мільйони євро і ви готові їх вкласти в нерухомість або бізнес на цьому острові, то кіпрський паспорт оформлять за кілька тижнів.
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