Програма надання громадянства Кіпру в обмін на інвестиції в країну припинила діяти з 1 листопада. Так звані "золоті паспорти" не видаватимуть через значну кількість зловживань з боку багатіїв, особливо з Росії.

Відповідне рішення свхалив уряд Кіпру. У жовтні місцевий Мінфін і МВС виступили за припинення видачі "золотих паспортів" через велику кількість порушень і вразливість програми.

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Що відомо про нещодавній гучний скандал на Кіпрі

У серпні на Кіпрі вибухнув скандал через розслідування, яке провів арабський телеканал Al Jazeera.

Журналіст, який видавав себе за громадянина Китаю, засудженого за відмивання грошей, зв'язався з юристами, ріелторами, а також спікером парламенту і отримав підтвердження, що громадянство Кіпру за наявності грошей може отримати навіть засуджений.

На тлі скандалу голова кіпрського парламенту Дімітріс Сіллоріс подав у відставку.

Раніше у розслідуванні журналісти назвали імена володарів 2,5 тисяч "золотих паспортів" – 40% з них були росіянами.

Зверніть увагу! В листопаді минулого року влада Кіпру позбавила так званих "золотих паспортів" 26 осіб, включаючи дев'ять росіян, імена яких не назвали. Кіпр визнав, що не завжди вірно оцінював ризики, пов'язані з видачею громадянства в обмін на інвестиції.



У жовтні Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру та Мальти через продаж європейського громадянства або реалізації так званої програми "золотих паспортів". Їм загрожують санкції.

Що таке "золотий паспорт"? Це спрощена процедура отримання громадянства Кіпру, який входить до Європейського Союзу. Звичайним громадянам треба легально прожити 7 років в цій країні, щоб претендувати на кіпрське громадянство.



Якщо ж у вас є зайві 2 мільйони євро і ви готові їх вкласти в нерухомість або бізнес на цьому острові, то кіпрський паспорт оформлять за кілька тижнів.

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