Киргизькі протести у дії: у Бішкеку з'явився новий тимчасовий мер
Під час протестів у Киргизстані блискавично змінюється влада. Лише 6 жовтня з посади міського голови Бішкека пішов Азіз Суракматов. Народним мером себе проголосив Жоошбек Коеналієв. Але виконувати обов'язки міського очільника буде Алмаз Бакетаєв.
Бакетаєва затвердила Координаційна рада
Саме Бакетаєва тимчасово на посаді затвердила Координаційна рада з врегулювання ситуації у місті. Про це інформує 24.kg з посиланням на пресслужбу муніципалітету.
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Сам Бакетаєв на це рішення погодився. Раніше він обіймав посаду першого віцемера міста.
Головне про протести в Киргизстані
- Заворушення в країні спалахнули після парламентських виборів.
- Більшість політичних сил, що брали участь у кампанії, не визнали офіційних результатів голосування.
- Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.
- З в'язниць вийшли колишні високопосадовці, зокрема експрезидент Алмазбек Атамбаєв.
- ЦВК визнала проведення виборів недійсним.
- Протистояння не обійшлись без жертв – загинула щонайменше 1 людина, ще більше ніж 700 – поранені.