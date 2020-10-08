Весь цей час я перебував разом з молоддю на майдану Ала-Тоо міста Бішкек, захищали бізнес від рейдерського захоплення. Як ви зрозуміли, у нас тут жарко.

У Киргизстані 5 жовтня пройшли парламентські вибори. Було оголошено, що перемогу на них здобули три партії, пов'язані з президентом країни Сооронбаєм Жеенбековим. Ніякі опозиційні та інші партії не пройшли. Були численні порушення, безпрецедентний підкуп, залякування з боку криміналу, загрози.

Зверніть увагу Українцям рекомендують наразі не їздити в Киргизстан, – МЗС

Пояснюю, чому революція не проплачена Заходом

Висловлюючи недовіру і з вимогою анулювати результати виборів, на площі вдень 5 жовтня зібрався народ. Увечері того ж дня, влада почала операцію по розгону мітингувальників через провокації підготовленими хлопцями, проте, це не те що привело до розгону мітингувальників, це призвело до чергової революції!

Цього разу, вже ніхто не може сказати, що це було кимось організовано, сплановано, проплачено заходом тощо, оскільки опозиція у нас була роздроблена і не скоординована, ніхто цього не очікував.

Прихильники засуджених і взятих під варту колишніх одіозних політиків, як Садир Жапаров і колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, пішли їх звільняти, тепер вони на волі. Більше того, Садир Жапаров був висунутий групою осіб на посаду прем'єр-міністра, і все це пов'язують з реваншистських настроєм поваленого президента Жеенбекова, його корупціонерів і злодіїв, криміналом.

Світла сторона, молодь, висунула вимогу про люстрацію і недопущення колишніх депутатів і політиків, які дискредитували себе у владі до будь-яких посад і висунули свого кандидата.

Зараз за владу борються кілька груп і слабо організована молодь.

Згідно із законом президентом залишається Жеенбеков, депутати не хочуть оголошувати йому імпічмент під тиском криміналу і прихильників Жеенбекова і його угруповання.

Рекомендуємо! Протести та барикади в Киргизстані: як мітингувальники перемогли владу за одну ніч?

Обставини складні, проте всі сторони шукають законний спосіб встановити владу і повернутися в правове поле, для стабілізації ситуації в країні.

Дякую вам за слова підтримки! Я це дуже ціную і сумую за вам!

Автор: Максат Сабиров