Протести в Киргизстані: все, що відомо, фото, відео
Після оголошення результатів парламентських виборів у Киргизстані спалахнули масштабні протести. У результатів сутичок між мітингувальниками та силовиками понад 600 людей зазнали поранень, щонайменше одна людина загинула. На тлі масових мітингів прем'єр Киргизстану пішов у відставку.
Жителі Киргизстану не погодилися з результатами виборів до парламенту, через що там розпочали масштабні протести. Усі деталі та інформацію про поточну ситуацію у країні, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що відбувається у Киргизстані: новини 6 жовтня
- У Бішкеку, столиці країни, другу добу тривають запеклі зіткнення після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту країни.
- У ніч на 6 жовтня протестувальники захопили резиденцію президента.
- Їм вдалося досягти звільнення колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Чиновника, який перебував у СІЗО із серпня 2019 року, випустили на волю.
- Крім того, стало відомо, що Центрвиборчком країни має намір призначити нові парламентські вибори. Дату повторного голосування повинні визначити протягом двох наступних тижнів.
- Згодом на тлі масових протестів прем'єр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Його наступником став Садир Жапаров.
З чого все почалося
- 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. Після оголошення попередніх результатів у столиці – Бішкеку –спалахнули протести.
- Вони переросли у сутички демонстрантів та силовиків. Під вечір 5 жовтня правоохоронці почали розгін активістів, застосовуючи сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.
- У результаті майже 600 людей зазнали поранень (як правоохоронці, так і активісти). Крім того, щонайменше 1 людина загинула.
- Організаторами акцій протесту є п'ять партій – "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо". Раніше вони підписали резолюцію про об'єднання та заявили, що не визнають результати виборів з причини масових порушень і фальсифікацій.
Мітингувальники захопили резиденцію президента Киргизстану: дивіться фото
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Відео з протестів у Бішкеку
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Вибори у Киргизстані: основне
- Голосування пройшло 4 жовтня.
- Участь у виборах взяли 56% з 3,5 мільйона зареєстрованих виборців.
- На 120 місць у новому складі парламенту претендували 16 партій.
- За офіційними даними, бар'єр в 7 відсотків подолали лише чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".
Дивіться сюжет 24 каналу про протести в Киргизстані: відео