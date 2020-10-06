Після оголошення результатів парламентських виборів у Киргизстані спалахнули масштабні протести. У результатів сутичок між мітингувальниками та силовиками понад 600 людей зазнали поранень, щонайменше одна людина загинула. На тлі масових мітингів прем'єр Киргизстану пішов у відставку.

Жителі Киргизстану не погодилися з результатами виборів до парламенту, через що там розпочали масштабні протести. Усі деталі та інформацію про поточну ситуацію у країні, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що відбувається у Киргизстані: новини 6 жовтня

У Бішкеку, столиці країни, другу добу тривають запеклі зіткнення після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту країни.

У ніч на 6 жовтня протестувальники захопили резиденцію президента.

Їм вдалося досягти звільнення колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Чиновника, який перебував у СІЗО із серпня 2019 року, випустили на волю.

Крім того, стало відомо, що Центрвиборчком країни має намір призначити нові парламентські вибори. Дату повторного голосування повинні визначити протягом двох наступних тижнів.

Згодом на тлі масових протестів прем'єр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Його наступником став Садир Жапаров.

Зверніть увагу! Атамбаєв був президентом Киргизстану впродовж 2011 – 2017 років. У 2019 його звинуватили у корупції та засудили до 11 років ув'язнення. У спеціальній депутатській комісії заявили, що через корупційні схеми Атамбаєва, трапилася аварія на ТЕЦ Бішкеку. Крім того, експрезидента звинувачують у звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

З чого все почалося

4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. Після оголошення попередніх результатів у столиці – Бішкеку –спалахнули протести.

Вони переросли у сутички демонстрантів та силовиків. Під вечір 5 жовтня правоохоронці почали розгін активістів, застосовуючи сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

У результаті майже 600 людей зазнали поранень (як правоохоронці, так і активісти). Крім того, щонайменше 1 людина загинула.

Організаторами акцій протесту є п'ять партій – "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо". Раніше вони підписали резолюцію про об'єднання та заявили, що не визнають результати виборів з причини масових порушень і фальсифікацій.

Мітингувальники захопили резиденцію президента Киргизстану: дивіться фото

Звільнення Атамбаєва: відео

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева pic.twitter.com/4usmET4bvq — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) October 6, 2020

Відео з протестів у Бішкеку

Дивіться відео розгону мітингувальників у Бішкеку

Протести в Бішкеку: мітингувальники спалили машину – відео

Вибори у Киргизстані: основне

Голосування пройшло 4 жовтня.

Участь у виборах взяли 56% з 3,5 мільйона зареєстрованих виборців.

На 120 місць у новому складі парламенту претендували 16 партій.

За офіційними даними, бар'єр в 7 відсотків подолали лише чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".

Дивіться сюжет 24 каналу про протести в Киргизстані: відео