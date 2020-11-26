У Киргизстані запропонували позбавити російську мову статусу офіційної. У процесі розробки конституційної реформи наголосили, що потрібно створити умови для розвитку киргизької мови.

В майбутньому киргизька – може вийти з ужитку, зазначили в країні. Відповідну пропозицію вніс член конституційної наради Садірдін Торалієв, повідомляє агентство 24kg.

Зверніть увагу У Киргизстані обиратимуть нового президента після протестів: кандидатів – багацько

Моя пропозиція – залишити державною мовою лише киргизьку мову. Інші мови ми будемо розвивати іншими законами,

– заявив Торалієв.

Також він додав, що в країні звикли до офіційного статусу російської мови і "сидять з ним, як прив'язаний собака". За словами члена конституційної наради, такого не повинно бути.

Зокрема Садірдін Торалієв зазначив, що киргизьку не вчать через те, що в ній немає потреби. Він наголосив, що відповідні умови потрібно створити, адже лише тоді всі почнуть вчити киргизьку мову та розмовляти нею.