Після масових протестів ЦВК Киргизстану затвердила дату дострокових президентських виборів у країні. Вони відбудуться 10 січня 2021 року.

Крайньою датою, на яку дозволено призначити вибори, було 16 січня. Про це мовиться у повідомленні 24.kg.

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Відповідно до закону Киргизстану, якщо парламент упродовж 7 днів після того, як президент країни подав у відставку, не призначає дострокові вибори, їх автоматично призначають на наступний день після завершення офіційного терміну президентських повноважень.

Очільниця ЦВК Киргизстану Нуржан Шайлдабеков наголосила, що після цього виборча комісія протягом двох днів офіційно публікує дату проведення виборів.

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