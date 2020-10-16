Після протестів через парламентські вибори в Киргизстані президент Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку. Тож тепер разом з новими парламентськими відбудуться й президентські вибори. Виборчий процес планують закінчити в січні 2021 року.

Попередні дати нових виборів назвала очільниця Центрвиборчкому Киргизстану Нуржан Шайлдабекова, повідомляє російське видання ТАСС.

До слова Президент Киргизстану Жеенбеков пішов у відставку через протести

За її словами, повторні парламентські вибори можуть відбутися ще до кінця 2020 року – 20 грудня. Натомість нові президентські на початку 2021 року – 17 січня.

Вважаю недоцільним їх поєднувати, оскільки у них різні терміни проведення. Повторні парламентські вибори повинні відбутися у двомісячний термін, а дострокові президентські – в тримісячний,

– зазначила Нуржан Шайлдабекова.

Тим часом Сооронбай Жеенбеков, який напередодні подав у відставку з поста президента Киргизстану, заявив, що вважає свою совість чистою перед власним народом і перед Богом.

Подаючи у відставку, він заявив, що не тримається за владу й не хоче залишитися в історії Киргизстану як президент, що допустив кровопролиття власних громадян.

Скасування надзвичайного стану

Відставку Сооронбая Жеенбекова можна вважати довершенням перемоги протестів у Киргизстані. Після цього тимчасовим президентом став щойно призначений прем'єр Садир Джапаров.

Одним з перших рішень після остаточної зміни влади було скасування режиму надзвичайного стану в країні. Це рішення вже схвалив парламент Киргизстану.