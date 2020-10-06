У Киргизстані призначать повторні парламентські вибори: через попередні спалахнули протести
Центрвиборчком Киргизстану має намір призначити нові парламентські вибори. Дату повторного голосування повинні визначити протягом двох наступних тижнів.
У Киргизстані будуть нові парламентські вибори
Про це повідомив голова Центрвиборчкому Абдижапар Бекматов. Як розповів він у коментарі інформаційній агенції "Кабар", виборчі терміни скорочуються на третину.
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Тобто, якщо раніше ЦВК повинен був провести вибори протягом 90 днів, то тепер має це зробити упродовж 60 днів.
Зауважимо, що раніше Центрвиборчком Киргизстану офіційно визнав недійсними підсумки попередніх виборів до парламенту, які пройшли 4 жовтня. Крім того, члени ЦВК обговорили питання щодо саморозпуску.
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Що відбувається у Киргизстані: основне
- Після оголошення попередніх результатів виборів у столиці Киргизстану Бішкеку виникли масштабні протести. Також спалахнули заворушення між мітингувальниками та силовиками.
- У результаті майже 600 людей зазнали поранень (як правоохоронці, так і активісти). Крім того, щонайменше 1 людина загинула.
- Організаторами акцій протесту є п'ять партій – "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо". Раніше вони підписали резолюцію про об'єднання та заявили, що не визнають результати виборів з причини масових порушень і фальсифікацій.
- Згідно з попередніми результатами виборів, до парламенту мали пройти провладні партії "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".