Центральна виборча комісія Киргизстану заявила, що 20 грудня у країні відбудуться повторні вибори до парламенту країни. Їх повторне проведення обійдеться бюджету Киргизстану у 5,6 мільйона доларів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання 21 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі киргизької ЦВК.

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Підготовка до виборів має початися вже з 21 жовтня. Попередній кошторис проведення повторних виборів до парламенту становив 456 мільйонів сомів, тобто 5,6 мільйона доларів.

Чому у Киргизстані проведуть повторні вибори

Парламентські вибори у Киргизстані відбулися 4 жовтня. Після цього у Бішкеку розпочалися мітинги незадоволених підсумками голосування. Не минулося без заворушень.

незадоволених підсумками голосування. Не минулося без заворушень. Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними. Водночас під час мітингів і зібрань опозиції прозвучали заклики до зміни влади в країні.

Водночас під час мітингів і зібрань опозиції прозвучали заклики до зміни влади в країні. 9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков ввів у Бішкеку режим надзвичайного стану , а 15 жовтня подав у відставку .

, а 15 жовтня . 16 жовтня виконувачем обов'язків президента Киргизстану став новий прем'єр-міністр країни Садир Жапаров. Того самого дня парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в Бішкеку.

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За чинним законодавством, повторні вибори до парламенту в Киргизстані призначаються ЦВК протягом місяця і мають відбутися протягом двох місяців. Також у ЦВК зауважили, що вибори президента Киргизстану можуть відбутися 17 січня.