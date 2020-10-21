На тлі масових протестів у Киргизстані ЦВК призначила повторні парламентські вибори: дата
Центральна виборча комісія Киргизстану заявила, що 20 грудня у країні відбудуться повторні вибори до парламенту країни. Їх повторне проведення обійдеться бюджету Киргизстану у 5,6 мільйона доларів.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання 21 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі киргизької ЦВК.
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Підготовка до виборів має початися вже з 21 жовтня. Попередній кошторис проведення повторних виборів до парламенту становив 456 мільйонів сомів, тобто 5,6 мільйона доларів.
Чому у Киргизстані проведуть повторні вибори
- Парламентські вибори у Киргизстані відбулися 4 жовтня. Після цього у Бішкеку розпочалися мітинги незадоволених підсумками голосування. Не минулося без заворушень.
- Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними. Водночас під час мітингів і зібрань опозиції прозвучали заклики до зміни влади в країні.
- 9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков ввів у Бішкеку режим надзвичайного стану, а 15 жовтня подав у відставку.
- 16 жовтня виконувачем обов'язків президента Киргизстану став новий прем'єр-міністр країни Садир Жапаров. Того самого дня парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в Бішкеку.
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За чинним законодавством, повторні вибори до парламенту в Киргизстані призначаються ЦВК протягом місяця і мають відбутися протягом двох місяців. Також у ЦВК зауважили, що вибори президента Киргизстану можуть відбутися 17 січня.