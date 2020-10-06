Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва на вимогу учасників протесту звільнили з-під варти вночі 6 жовтня. Чиновник перебував у СІЗО із серпня 2019 року.

Після захоплення будівлі парламенту протестувальники рушили до будівлі Державного комітету із нацбезпеки. Вони вимагали звільнити підозрюваного у корупції Атамбаєва. Про це повідомляє "Настоящее время".

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Силовики, які охороняли ДКНБ, вийшли з піднятими руками і сказали, що вони з народом. Після перемовин з керівництвом експрезидента випустили на волю.

Дивіться відео звільнення Атамбаєва із СІЗО

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева pic.twitter.com/4usmET4bvq — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) October 6, 2020

Зверніть увагу! Атамбаєв був президентом Киргизстану впродовж 2011 – 2017 років. У 2019 його звинуватили у корупції та засудили до 11 років ув'язнення. У спеціальній депутатській комісії заявили, що через корупційні схеми Атамбаєва, трапилася аварія на ТЕЦ Бішкеку. Крім того, експрезидента звинувачують у звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

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