Кирилівку накриває кількаметровими хвилями, а в Бердянську обледенів берег: фото, відео
У Кирилівці, що в Запорізькій області, вирує негода. Там понад тиждень на Азовському морі не вщухав шторм.
Тепер же у Кирилівці пориви вітру швидкістю до 30 кілометрів за годину утворили на морі хвилі, висотою до 2 метрів. Хвилі зумовлюють підтоплення не тільки пляжів, але й будівель, які розташовані поблизу, пишуть "Місцеві вісті".
Раніше Президентська резиденція на Бирючому острові заблокована: на Азовському морі вирує шторм
Так, водою залило безліч туристичних баз на Федотовій косі й навіть дорогу на острів Бірючий. У дворах деяких готелів через шторм утворилися справжні озера, а місцеві жителі часом не можуть нормально пересуватися вулицями від будинку до будинку.
Негода на Федотовій косі, Кирилівка: відео
Наслідки шторму у Кирилівці: відео
Тим часом у Бердянську сильний вітер та мороз разом із морем утворили справжні льодові "скульптури". Обледенілий берег фотографують місцеві мешканці. Холодна краса світлин заворожує.
Обледенілий берег моря у Бердянську / Фото Юлії Покас
Холодна краса у Бердянську / Фото Юлії Покас
У Бердянську обледенів берег / Фото Юлії Покас
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