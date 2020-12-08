У Кирилівці, що в Запорізькій області, вирує негода. Там понад тиждень на Азовському морі не вщухав шторм.

Тепер же у Кирилівці пориви вітру швидкістю до 30 кілометрів за годину утворили на морі хвилі, висотою до 2 метрів. Хвилі зумовлюють підтоплення не тільки пляжів, але й будівель, які розташовані поблизу, пишуть "Місцеві вісті".

Раніше Президентська резиденція на Бирючому острові заблокована: на Азовському морі вирує шторм

Так, водою залило безліч туристичних баз на Федотовій косі й навіть дорогу на острів Бірючий. У дворах деяких готелів через шторм утворилися справжні озера, а місцеві жителі часом не можуть нормально пересуватися вулицями від будинку до будинку.

Негода на Федотовій косі, Кирилівка: відео

Наслідки шторму у Кирилівці: відео

Тим часом у Бердянську сильний вітер та мороз разом із морем утворили справжні льодові "скульптури". Обледенілий берег фотографують місцеві мешканці. Холодна краса світлин заворожує.



Обледенілий берег моря у Бердянську / Фото Юлії Покас



Холодна краса у Бердянську / Фото Юлії Покас



У Бердянську обледенів берег / Фото Юлії Покас

Зверніть увагу! За словами рятувальників, негода продовжиться, швидкість вітру досягне 25 – 28 метрів за секунду, а висота хвиль сягатиме 1,5 – 2 метри.