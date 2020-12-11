Негода вирує по всій країні: якщо на Київщині сильна ожеледь сковує рух транспорту й створює труднощі для пішоходів, то Приазов’я досі потерпає від шквальних вітрів. На Азовському морі не стихають шторми: курортна Кирилівка вже майже тиждень страждає від підтоплень.

Станом на 11 грудня ситуація погіршилася: у Кирилівці в результаті негоди море розмило берегову лінію й затопило деякі бази відпочинку. Про це повідомив голова селищної ради курорту Іван Малєєв в коментарі Укрінформу.

Раніше Кирилівку накриває кількаметровими хвилями, а в Бердянську обледенів берег: фото, відео

Початок і середину Федотової коси підтопило. Дорога на острів Бірючий була залита, були проблеми зі світлом. На косі Пересип на одній з баз відпочинку змило підпірну стінку. Ситуацію оцінюю на 3 бали з 5. Зараз вода поступово зникає і вітер стихає,

– розповів Малєєв.

За його словами, курорт щорічно страждає від підтоплень. Раніше бували ситуації, коли без допомоги рятувальників не обходилися, але цього разу евакуйовувати нікого не довелося.

Водночас житлова частина Кирилівки, за словами Малєєва, не постраждала.

Користувачі соцмереж розміщують фото та відео з розмитих пляжів і баз відпочинку у воді.

Турбази затоплені, лінії електропередач – у воді. Набережна майже зруйнована. Місцеві кажуть – такого не було тут зо півстоліття. Вітер не вщухає кілька днів. На березі взагалі — валить з ніг. Півтораметрові хвилі нещадно руйнують все на своєму шляху: пляж, берегове укріплення, набережну,

– пишуть люди.

Водночас Сергій Мнацаканов розмістив у ютюбі двохвилинний ролик із наслідками негоди у Кирилівці. Він зазначив, що під час зйомки пориви вітру ледь не знесли його квадрокоптер у лиман.

Затоплена Кирилівка: відео

За прогнозами синоптиків, 11 грудня в акваторії Азовського моря висота хвиль сягатиме 1,3 – 1,5 метра, пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду.